Seelze strahlt zum Lichtermeer in tausend Farben 

Einmal mehr ist Seelze am Freitagabend im Licht unzähliger Lampen erstrahlt. Der bunte Lichterschein und die Möglichkeit noch einen Blick in die dekorierten Schaufenster zu werfen, lockte viele hundert Besucher zum flanieren auf die Hannoversche Straße. Nachdem das Seelzer Lichtermeer im vergangenen Jahr wegen der Pandemieauflagen und steigender Inzidenzen ausfallen musste, lag den Veranstaltern viel daran, es dieses Jahr in seiner zehnten Auflage umzusetzen.

2020 hatten die Stadt und der Verein Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) als Organisatoren der Aktion bei den Bürgern um Verständnis für die Absage geworben.

Jede Menge Licht in der Stadt

Für dieses Jahr hatten die Organisatoren erneut besondere, illuminierte Walk-Acts, ein vielseitiges Bühnenprogramm vor dem Rathaus und Live-Bands auf einer Bühne auf der Straße am Kreuzweg gebucht, um ihren Gästen einen tollen Abend zu bereiten. Dabei gaben sich zauberhafte Elfenwesen und Steam-Punk Zauberer ein illustres Stelldichein und holten junge Musiker quasi alles aus ihren Instrumenten heraus. Den besonderen Höhepunkt gab es kurz vor Schluss: Gegen 20.30 Uhr startete ein Höhenfeuerwerk und beendete gleichsam den offiziellen Teil der Veranstaltung.

Besucher kamen von Anfang an

Die Besucher ließen sich nicht lange bitten, bereits kurz nach der offiziellen Eröffnung auf dem Rathausplatz bildeten sich Schlangen vor den Imbiss- und Verkaufsständen. „Wir finden es toll bei einem Kurzurlaub so etwas geboten zu bekommen. Gerade für die Kinder ist es ein tolles Erlebnis“, sagt Peter Heuer. Gemeinsam mit Frau Verena und seinen zwei Kindern besucht er gerade Verwandtschaft in Gümmer. „Da kommt so ein Ausflug gerade recht“, sagt der Familienvater.

Viele andere taten es den Besuchern aus Quedlinburg gleich und genossen den bunten Abend – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. „Wer weiß, was in diesem Jahr noch kommt“, hieß es von einer Gruppe junger Erwachsener vor der Live-Bühne. Man wolle die Chance nutzen, bevor eventuell in wenigen Wochen oder Tagen wieder gar nichts mehr geht, waren sich die Jugendlichen einig.

Für die Veranstaltung galt die 2G-Regelung in den gesondert gesperrten Bühnenarealen, bei Gastronomie und an den Ständen. Kräfte von Ordnungsamt und Polizei überwachten die entsprechenden Eingänge und zusätzlich per Streifengang das gesamte Festareal.

