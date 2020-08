Dedensen

Überraschung für Kristina und Marvin Weyland: Direkt im Anschluss an die Trauung übernahm das Brautpaar auf der Streuobstwiese Riehe in Dedensen die Baumpatenschaft für eine kurz zuvor gepflanzte Hauszwetschge. Den Baum hatten die Eltern der Braut, Bärbel und Hans-Günther Krauße, nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung als Eigentümerin der Grünfläche als Hochzeitsgeschenk setzen lassen, berichtet Stadtsprecher Carsten Fricke.

Die Zwetschge sollte zugleich ein Zeichen für den Klimaschutz sein. Symbolisch pflanzten Kristina und Marvin Weyland den Baum mit einem Klappspaten und einer Gießkanne ein, bevor sie das Geschenk als Spende an Seelzes Klimaschutzmanager Michael Röhrdanz weitergaben – und zugleich offiziell die Baumpatenschaft übernahmen. Als Paten tauften Kristina und Marvin Weyland den Baum auf den Namen „Hildegard“. An dem Obstbaum hängt nun ein kleines ovales Holzschild mit den Namen des Hochzeitspaars, dem Hochzeitsdatum und einem Eheringsymbol. Da es auch in den nächsten Wochen voraussichtlich wenig Niederschlag geben wird, waren die Paten sofort gefordert, um für eine ausreichende Wässerung des Baumes zu sorgen.

Klimaschutzmanager hofft auf Nachahmer

„So einen großartigen Tag mit einer Baumpflanzung für den Klimaschutz zu feiern, finde ich klasse“, sagte Michael Röhrdanz und dankte für die Baumspende. „Solch ein Engagement brauchen wir für Seelze und für den Klimaschutz“, betonte er. Auf der Streuobstwiese seien noch einige schöne Plätze für weitere Obstbäume frei. Deshalb würde er sich auch über Nachahmer freuen. Interessierte können sich unter Telefon (05137) 828436 oder per E-Mail an michael.roehrdanz@stadt-seelze.de bei ihm melden.

Von Thomas Tschörner