Seelze/Letter

Die Stadtverwaltung ist weiter mit der Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) darüber im Gespräch, wie die von dem Unternehmen versprochenen Sozialwohnungen im Neubauprojekt Gartenhöfe in Letters Ortsmitte doch noch geschaffen werden können. „Wir überprüfen, welche Möglichkeiten es gibt“, sagte Bürgermeister Alexander Masthoff (SPD). Eine Lösung sei aber noch nicht in Sicht. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch unklar, in welche Richtung es gehen werde.

Sozialwohnungen stehen nicht zur Verfügung

Die WGH hat am Bürgermeister-Röber-Platz auf dem Grundstück des abgerissenen Alten Rathauses 41 Wohnungen geschaffen. Darunter sollten ursprünglich auch acht Sozialwohnungen sein. Doch diese hat die WGH nicht im Angebot. Bereits im Juli hatte Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth (SPD) kritisiert, dass es in dem Neubauprojekt offenbar keine Mieten unterhalb von 10 Euro pro Quadratmeter gebe, obwohl dies vereinbart worden war.

WGH hatte hohe Kosten geltend gemacht

Hackbarth hatte zugleich die Stadtverwaltung gerügt, die seiner Meinung nach das Bauvorhaben nicht hinreichend begleitet habe. Die Stadt wiederum hatte diesen Vorwurf zurückgewiesen, weil sie längt im Gespräch mit der WGH sei. Zudem hatte die Verwaltung betont, dass der Mietmix, zu dem auch Sozialwohnungen gehören, bei den Kriterien für die Vergabe des Grundstücks 25 Prozent ausgemacht habe. Deshalb könnten die Sozialwohnungen nicht einfach gestrichen werden.

Nach Angaben der Stadt hatte die Genossenschaft unvorhergesehene Kosten bei dem Projekt geltend gemacht, die das Bauvorhaben teurer als geplant gemacht hätten. Als Beispiel wurde die Entsorgung kontaminierten Bodens genannt, die allein mit 700.000 bis 800.000 Euro zu Buche geschlagen habe. Dennoch gebe es einen Vertrag. Die WGH wies die Vorwürfe insgesamt als haltlos zurück: Alles sei in enger Absprache mit der Stadt gemacht worden. Gleichzeitig betonte das Unternehmen seine Rolle im Seelzer Wohnungsmarkt mit 634 Wohnungen in Seelze und Letter, für die eine Durchschnittsmiete von 5,90 Euro pro Quadratmeter verlangt werde.

Abschließende Beratung steht noch aus

Der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg erklärte, dass es Unstimmigkeiten gegeben habe. Die acht Sozialwohnungen waren in dem Neubauprojekt vorgesehen. Wenn sie dort nicht angeboten werden könnten, könnte eventuell auch darüber geredet werden, sie im näheren Umfeld zu schaffen. Bislang habe es aber noch keine abschließende Beratung darüber gegeben, sagte Klingenberg.

Bürgermeister stellt Grundsatzfrage

„Wir müssen sehen, wie wir in Zukunft weitermachen“, sagte Masthoff. Es ginge grundsätzlich um die Frage, wie die besten Lösungen für Seelze gefunden werden könnten. Dies schließe auch die Zusammenarbeit mit der WGH mit ein. „Das werden wir mit dem Rat diskutieren“, kündigte der Bürgermeister an.

Von Thomas Tschörner