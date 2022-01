Letter

Die Arbeiten für die geplante Erweiterung des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) in Letter beginnen. Zunächst will die Stadt ab Sonnabend, 29. Januar, auf dem Schulgelände insgesamt 72 Bäume und Großsträucher entfernen lassen, um Platz für die Einrichtung der Baustelle, den Abriss des bestehenden Südflügels sowie den geplanten Neubau in zwei Abschnitten zu schaffen. Die Stadt bitte für die Fällaktion um Verständnis und plane, die dreifache Zahl von Bäumen und Sträuchern neu zu pflanzen, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit.

Rodungen sind unumgänglich

„Wir bedauern sehr, dass wir die Bäume und Sträucher nicht erhalten können“, sagt Stadtbaurat Dirk Perschel. Die Fällungen beziehungsweise Rodungen seien für die bevorstehende Erweiterung des Gymnasiums unumgänglich. Bei einem Ortstermin hätten sich Mitglieder des Ratsausschusses für Bau und Umwelt sowie des Ortsrates Letter einen Eindruck von der Situation verschafft und Informationen zu dem Bauvorhaben erhalten. Dabei hätten die Kommunalpolitiker insgesamt Verständnis für die erforderlichen Fällungen der größeren und kleineren Bäume sowie die Rodungen der Sträucher gezeigt. Zudem seien die bevorstehenden Arbeiten von der Verwaltung auch mit der Schulleitung des GBG besprochen worden.

Fällarbeiten dauern etwa eine Woche

Start der Fällungen und Rodungen soll am Sonnabend, 29. Januar, sein. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Arbeiten rund eine Woche andauern. Allerdings werden nicht alle Bäume und Sträucher sofort beseitigt: Einige können zunächst erhalten werden, bevor sie mit dem weiteren Fortschritt der Bauarbeiten voraussichtlich im Januar 2023 ebenfalls entfernt werden müssen.

Ersatz wird auch im Stadtgebiet gepflanzt

Diese gefällten und gerodeten 72 Bäume und Sträucher will die Stadt vollständig durch junge Bäume und Sträucher auf dem neu gestalteten Schulgelände ersetzen, sagt der Stadtbaurat. Sechs weitere Neuanpflanzungen seien im Bereich des Schulgartens geplant. Außerdem sollen als zusätzlicher Ersatz im Stadtgebiet rund 140 weitere Bäume und Sträucher gepflanzt werden. „Dafür suchen wir aktuell noch nach geeigneten Flächen“, erläutert Perschel. In die Planungen sei auch Seelzes Naturschutzbeauftragter Willi Raabe einbezogen. Insgesamt werde damit jeder gefällte Baum oder Strauch absehbar durch drei neue Pflanzen ersetzt. Die Stadt folgt damit einem Ratsbeschluss zum Vorgehen bei derartigen Fällaktionen.

Das Georg-Büchner-Gymnasium ist für die vielen Schüler zu klein geworden. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Erweiterung soll Raummangel am GBG beseitigen

Derzeit herrscht am Georg-Büchner-Gymnasium mit mehr als 1300 Schülerinnen und Schülern akuter Raummangel, der mit der Erweiterung der Schule beseitigt werden soll. Ein Grund für den Raummangel ist die Umstellung auf das Abitur nach dem 13. Schuljahr. Dadurch benötigt das Gymnasium dauerhaft Platz für einen kompletten zusätzlichen Jahrgang. Zum anderen bestehe ein zusätzlicher Raumbedarf durch die auch in den nächsten Jahren weiter steigenden Schülerzahlen – auch bedingt durch die stetig wachsenden Einwohnerzahlen in Seelze und eine anhaltend hohe Attraktivität des Gymnasiums als Schulform, sagt Fricke.

Neubau ist günstiger als Sanierung des Südflügels

Der Stadtsprecher verweist zudem auf die bereits im November 2018 beauftragte Bedarfsplanung. Diese sollte den Raumbedarf perspektivisch einschätzen und auch prüfen, ob auf dem vorhandenen Schulgrundstück eine bauliche Erweiterung möglich ist. „Dabei ergab die bauliche Bestandsanalyse des Südflügels, dass ein Neubau günstiger und effektiver als eine Sanierung dieses rund 55 Jahre alten Gebäudetraktes ist“, erklärt Fricke. Nach einem Beschluss des Rates der Stadt Seelze und einem EU-weiten Vergabeverfahren begannen im Oktober 2020 die konkreten Planungen für die Erweiterung des GBG.

Bauarbeiten beginnen im Sommer

Voraussichtlich im Sommer sollen die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Neubaus auf dem südwestlichen Schulgelände beginnen. Etwa ein Jahr später soll der Südflügel abgerissen werden, durch den 17 vorhandene Unterrichtsräume wegfallen. Anschließend starten an gleicher Stelle die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Neubaus samt dem angrenzenden, in weiten Teilen gläsernen Foyer, das die beiden neuen Gebäudeteile miteinander verbinden soll.

Stadtbaurat Dirk Perschel bei der Präsentation der Modulbauten mit zwölf Klassenräumen. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Interimsgebäude als Ausweichmöglichkeit

In dem Neubau sind insgesamt 28 Unterrichtsräume, sechs Differenzierungsräume, zehn Fachunterrichtsräume, mehrere weitere Räume für Ganztagsangebote und Besprechungen sowie Arbeitsräume, etwa für Schülervertretungen und den Sanitätsdienst, geplant. Zudem zieht die gesamte Schulverwaltung in den Neubau, wodurch sich auch im Altbau des Gymnasiums neue Nutzungen und Verschiebungen ergeben. Als Ausweichmöglichkeit während der Bauarbeiten steht dem GBG bereits seit Frühjahr 2021 ein Interimsgebäude auf dem südöstlichen Schulgelände zur Verfügung.

Stadt rechnet mit Kosten von 45 Millionen Euro

Insgesamt rechnet die Stadt Seelze mit Kosten in Höhe von rund 45 Millionen Euro für die Umgestaltung des Gymnasiums. Für die Anlieger plant die Stadt für Ende März oder April eine Informationsveranstaltung. Termin und Ort stehen noch nicht fest.

Von Thomas Tschörner