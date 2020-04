Stöcken

Die Brücke über die Leine unweit der Uferstraße beschäftigt Bezirksrat und Bürger schon seit einiger Zeit. Nachdem bei einer Routineuntersuchung im September letzten Jahres gravierende Fäulnisschäden an den Stützpfeilern der Leinebrücke festgestellt wurden, ist sie gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es eine Umleitungsstrecke. Die Stadt sucht derweil nach Möglichkeiten, die Brücke instand zu setzen. In der jüngsten Bezirksratssitzung lag eine Drucksache vor: Nicht nur die Stützpfeiler seien marode, auch der Überbau sei betroffen. Eine Sanierung komme aufgrund der fortgeschrittenen Fäulnis der Holzelemente nicht infrage. Teile der Brücke müssen somit komplett erneuert werden. Das Bauwerk soll jetzt abgerissen und die Teile sollen ersetzt werden.

Lob an die Verwaltung

Diese Maßnahme wurde auch in vergangenen Sitzungen des Gremiums ausführlich diskutiert. Schon damals merkte Norbert Dragon, Mitglied der CDU-Fraktion, an: „Die Stadt sollte überdenken, ob Holz das geeignete Baumaterial ist.“ Gerade für eine Flussüberquerung sei ein Baustoff, der nun einmal verrotten könne, nicht geeignet. Darum sollen die zu ersetzenden Teile aus Metall angefertigt werden, die bereits bestehenden Fundamente können aber bleiben. „Das Erscheinungsbild der Brücke wird sich somit nicht verändern“, heißt es in der Drucksache. „Lediglich das Material wird zu einem Überbau in Fachwerkausführung aus Stahl- und Aluminiumelementen wechseln.“ Der Neubau bringe Kosten von rund einer Million Euro mit sich. Für diese Investition stimmte der Bezirksrat ebenso einstimmig wie für den Baubeginn. „Ich muss mal ein Lob an die Verwaltung aussprechen. Wir sind es sonst nicht gewohnt, dass bei derartigen Problemen so schnell Drucksachen vorliegen“, sagte Torsten Tegtmeier, Vorsitzender der SPD-Bezirksratsfraktion. „Wir drücken die Daumen, dass der Umbau genauso schnell geht.“

Baubeginn trotz Corona

Der geplante Baubeginn im Sommer 2020 soll trotz Corona-Krise bestehen bleiben, bestätigt Michaela Steigerwald, Pressesprecherin der Stadt Hannover. „Die Verwaltung geht derzeit nach wie vor davon aus, dass die Brücke wie geplant erneuert wird. Auch der Abriss soll in diesem Frühjahr erfolgen“, sagt sie. Im Bezirksrat kritisierte derweil dennoch ein Bürger die Verwaltung. „Holzbauwerke können jahrhundertelang bestehen, wenn sie nur ausreichend gepflegt werden.“ Diese 1988 erbaute Brücke bestehe jedoch erst seit 31 Jahren. „Meine Frage ist, wie andere Holzbauwerke erhalten werden sollen?“, wollte der Bürger wissen und erntete verhaltenen Applaus. Eine Antwort bekam er in der Sitzung nicht.

