Mit großer Mehrheit hat der Rat den Umzug des Seelzer Brotkorbs in ein Gebäude an der Schillerstraße 2 beschlossen. Dort soll die Verwaltung im Erdgeschoss die Räume einer ehemals dort untergebrachten sozialen Gemeinschaftseinrichtung für die Nutzung von sozialen Beratungsstellen und den Brotkorb anmieten. Zudem soll die Möglichkeit eines Kaufs der rund 33o Quadratmeter großen Räumlichkeiten geprüft werden. Der Stadt liegt ein Kaufangebot über 250.000 Euro für das Objekt vor.

Brotkorb erhält separaten Zugang

Der Rat beschloss zudem nach einer kontroversen Diskussion, die Schaffung eines separaten Zugangs für die Kunden des Brotkorbs. Zuvor waren Befürworter gescheitert, die den Zugang für Kunden des Brotkorbs durch den vorhandenen Eingang der sozialen Gemeinschaftseinrichtung gewährleisten wollten. Dafür war ein Versuchszeitraum von sechs Monaten vorgesehen. In dieser Zeit sollte die Verwaltung prüfen, ob es durch den Kundenverkehrs des Brotkorbs zu Beeinträchtigungen kommt.

Diese Variante wurde jedoch mit 22 Nein-Stimmen und einer Enthaltung bei 13 Ja-Stimmen abgelehnt. Daraufhin beschloss der Rat den separaten Eingang. Dieser soll im Bereich der Garagenzufahrt geschaffen werden. Der Rat ist damit dem Wunsch der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) gefolgt, die die Ansiedlung des Brotkorbs mit Sorge gesehen hatte. Der Brotkorb hatte bereits erklärt, innerhalb des Gebäudes Wartezonen zu schaffen, um Warteschlangen vor dem Haus zu vermeiden.

Die Kosten für den neuen Eingang werden auf 60.000 Euro geschätzt. Derzeit müsse noch geklärt werden, ob die Stadt diesen Betrag übernehmen muss oder der Vermieter die Investition übernimmt, sagte Stadtsprecher Carsten Fricke. Im Falle der Kostenübernahme durch den Vermieter könne allerdings die Miete von derzeit 6 Euro auf 7,50 Euro je Quadratmeter steigen.

Anlieferung durch die Garage

Die Waren für den Brotkorb sollen über die Garage angeliefert werden. Dort soll eine Tür als Durchreiche in die Wand eingefügt werden, durch die die Lebensmittel in das Gebäude geschoben werden können. Die Kosten werden auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Verwaltung hält eine kurzfristige Umsetzung für möglich, sobald die WEG dem Umbau zustimmt.

Termine sind noch unklar

Der Brotkorb solle schnellstmöglich seine neuen Räume beziehen, sagte Fricke. Hintergrund ist, dass die Einrichtung ihr bisheriges Domizil am Schulzentrum zum Ende des Jahres verlieren wird, weil das Schulzentrum für die neue IGS erweitert werden soll. Die ehrenamtlichen Helfer des Brotkorbs versorgen derzeit etwa 700 Bedürftige mit gespendeten Lebensmitteln.

Aller verweist auf Abstimmungen von Ortsrat und Ausschuss

Er sei mit dem Ergebnis ausgesprochen zufrieden, sagte SPD-Ratsherr Heinrich Aller. Letztlich sei der Rat damit einem einstimmigen Beschluss des Ortsrates Seelze gefolgt, den der Ausschuss für Ordnung und Soziales bestätigt habe. Eine zusätzliche, von der Verwaltung anberaumte Informationsveranstaltung sei bei der klaren Vorentscheidung überflüssig gewesen, sagte Aller.

Papsch : Gremien haben Fehler gemacht

Dagegen sagte Gerold Papsch ( CDU), dass er guten Glaubens gewesen sei, einen Kompromiss erzielt zu haben. Tatsächlich hätten der Ortsrat Seelze und der Ausschuss für Ordnung und Soziales aber einen Fehler gemacht. Denn der Brotkorb sei bei den Sitzungen nicht dabei gewesen und habe so auch sein Raumkonzept nicht vorstellen können. „Der Brotkorb hat ein durchdachtes Raumkonzept“, sagte Papsch. Deshalb wäre es besser gewesen, den Brotkorb für sechs Monate den Haupteingang nutzen zu lassen und erst dann zu entscheiden. „Wir wollen im Rat keine Verlierer produzieren.“ Er befürchte aber, dass genau dieses jetzt passiert sein könnte.

Eigentümer sind zufrieden

Der Verwaltungsbeirat der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist mit dem Ergebnis zufrieden. Die Eigentümer würden bemüht sein, alle erforderlichen Formalien für die baulichen Veränderungen schnellstmöglich zu erledigen, um ein gemeinschaftliches Miteinander zu erreichen. Die WEG betont, dass die Arbeit des Brotkorbs geschätzt werde. Die Anlieger hatten für den Extra-Zugang plädiert, weil sie einen zu großen Andrang der Kunden, die an einem Nachmittag in der Woche zu Brotkorb kommen und dabei auch spielende Kinder mitbrächten, befürchtet hatten. Auch der Lieferverkehr und die Lagerung verderblicher Lebensmittel waren als Problem ausgemacht worden.

Brotkorb denkt über Einstellung des Betriebs nach

Der Vorstand des Seelzer Brotkorbs hat unterdessen zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung für Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr in seine Räume eingeladen. Das Raumnutzungskonzept sei abgelehnt worden. „Somit ist die zukünftige Arbeit des Brotkorbs nicht mehr gewährleistet“, heißt es in der Einladung. Deshalb solle nach einer Diskussion darüber abgestimmt werden, ob der Brotkorb unter diesen Voraussetzungen weitergeführt oder der Betrieb eingestellt werde. Der Brotkorb-Vorsitzende André Meyer, der auch Fraktionschef von Die Linke im Rat ist, hat sich in der Ratssitzung nicht geäußert. Für eine Stellungnahme war er bisher nicht erreichbar.

Der Kommentar: Die Wogen müssen schnell geglättet werden Die Diskussion um die Ansiedlung des Seelzer Brotkorbs an der Schillerstraße ist offensichtlich gründlich schiefgegangen. Nach Protesten von Anwohnern reduzierte sich alles auf die Frage, ob der vorhandene Eingang genutzt werden oder ein neuer geschaffen werden soll. Während die Wohnungseigentümer ihre Interessen offensiv vortrugen und keine allzu großen Beeinträchtigungen wollten, verzichtete der Brotkorb darauf, sein ausgearbeitetes Raumkonzept zu erläutern. Ein Versäumnis, das sowohl im Ortsrat als auch im Ausschuss nicht bemerkt worden ist und auch bei einer Bürgerinformation der Verwaltung nicht behoben werden konnte. Entsprechend fielen die Abstimmungen in den Gremien aus, die im Rat im Wesentlichen bestätigt wurden. Es wäre aber fatal, wenn der Brotkorb darauf jetzt den Schluss zieht, dass seine Arbeit nicht mehr gewährleistet ist. Jetzt die Einstellung des Betriebes in Erwägung zu ziehen, ist der falsche Weg. Die Politik und die Verwaltung sollten noch einmal mit dem Brotkorb reden und alles versuchen, den Umzug doch noch zu einem Erfolg werden zu lassen. Denn der Brotkorb, der ehrenamtlich rund 700 Bedürftige versorgt, wird schlicht gebraucht.

