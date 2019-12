Seelze

Das Weihnachtsessen der Seelzer Bürgerstiftung ist längst ein fester Termin im Kalender vieler bedürftiger Menschen in der Obentrautstadt. Mehr als 100 Gäste konnte Evelyn Werner als Vorsitzende der Bürgerstiftung auch am Dienstagabend wieder zum Weihnachtsessen in den Räumen der Lebenshilfe begrüßen. Es war bereits das achte Mal, dass die Bürgerstiftung – die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert – diesen besonderen Abend kostenlos ausgerichtet hat.

Knusprige Entenkeule und frische Putenbrust

Dirk Kahre und Daniel Schlößer vom Küchenteam der Lebenshilfe hatten sich erneut ein leckeres Drei-Gang-Menü für die Gäste einfallen lassen. Nach einer wärmenden Suppe stand die Entscheidung zwischen knuspriger Entenkeule und Putenbrust an. Als passende Begleiter wurden dazu Apfelrotkohl und Rosenkohl sowie Nusskartoffeln und kleine Kartoffelklöße serviert. Für Vegetarier gab es Tofu-Geschnetzeltes, und die Kinder freuten sich über Spaghetti Bolognese und solche mit Tomatensoße. Zuvor hatten ehrenamtliche Helfer des Seelzer Brotkorbs die langen Tafeln weihnachtlich- festlich eingedeckt und dem Speisesaal damit eine vorweihnachtliche Atmosphäre verliehen. Auch die Adventsgestecke auf den Tischen – die am Ende des Abends zum Gastgeschenk wurden – hatten die Ehrenamtlichen gefertigt. „Ein großes Dank an alle Helfer, ohne die dieser Abend nicht möglich werde“, sagte Evelyn Werner.

Die ehrenamtlichen Helfer des Brotkorbs haben die Tische festlich gedeckt. Quelle: Privat

Gemeinsames Singen zum Abschluss

Auch für ein entsprechendes Rahmenprogramm hatten die ehrenamtlichen Unterstützer gesorgt. Ziba Sayah und Niyo Schan Janke unterhielten mit Gesang und Gitarre, während Silvia Hütten und Katrin Richert von der DRK-Kindertagesstätte Nimmerland und Vera Guddat sich um die jüngsten Gäste kümmerten. Clownin Sorina hatte zur Unterstützung ihre ehemalige Auszubildende Sabine Müller mitgebracht. Als talentierte Glücksfee für eine Verlosung erwies sich Schauspieler Rainer Künnecke in Gestalt des Reitergenerals Michael von Obentraut. „Ich übergebe Ihnen einen Weihnachtssocken, darin sind Gutscheine im Wert von mehr als 700 Euro enthalten“, sagte Evelyn Werner. „Sie wurden uns von Seelzer Kaufleuten und aus dem Spendentopf für diesen Abend zur Verfügung gestellt und von meiner Vorstandskollegin Karin Schallhorn eingesammelt“, erklärte Werner. Nach der Verlosung endete der Abend mit dem gemeinsamen Lied „O Tannenbaum“, bevor Busunternehmer Fabian Enders unentgeltlich dafür sorgte, dass die Gäste bequem sdie Heimreise antreten konnten.

