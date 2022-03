Seelze/Letter

Als „informativ und aufregend“ beschreibt Joshua Kucharski seine ersten Wochen als Citymanager in der Stadtverwaltung Seelze. Die Kollegen hätten ihm ein nettes Willkommen bereitet, sagte er beim Pressetermin auf dem Wochenmarkt in Letter. Der 26-Jährige ist derzeit damit beschäftigt, sich einzuarbeiten und einzulesen. Er möchte erst mal in angelaufene Projekte reinkommen, hat aber auch nach Angaben von Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt viele eigene Ideen mitgebracht.

Citymanager ist Ansprechpartner für Handel und Gewerbe

Diese sind zurzeit noch nicht spruchreif, denn dafür fließt auch Fördergeld aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ der EU, das über das Land Niedersachsen verteilt wird. „Wir schauen erst mal, was es in Seelze und Letter schon gibt, was können wir Neues schaffen, und wie setzen wir das um“, sagte Kucharski. Sein Schwerpunkt liegt bei den Kontakten zu den Einzelhändlern, Angebote für sie zu schaffen und Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.

„Ein guter Einstieg war die Jahresversammlung der Gemeinschaft für Handel und Gewerbe in Seelze (HGS)“, sagte Kucharski. In den nächsten Wochen will er die Händler besuchen und sich vorstellen. Kucharski steht ab sofort allen Gewerbetreibenden und Dienstleistern im Innenstadtgebiet als direkter Ansprechpartner beratend und unterstützend zur Seite.

Innenstädte beleben und Attraktivität steigern

Der Rat der Stadt hatte im Januar beschlossen, eine neue, auf zwei Jahre befristete Vollzeitstelle als Citymanager innerhalb des vom Land Niedersachsen geschaffenen Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ einzurichten. Kucharski setzte sich im Bewerbungsverfahren durch. Der 26-Jährige hat einen Bachelorabschluss in Fitnessökonomie sowie einen Masterabschluss in Freizeit-, Sport- und Tourismusmanagement. Unter anderem war er bereits als Coach auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs.

Gemäß des Ratsbeschlusses soll sich der Citymanager gemeinsam mit den Akteuren vor Ort im Schwerpunkt für eine zusätzliche Belebung und Steigerung der Attraktivität der Stadtteilzentren in Seelze und Letter einsetzen. Dabei sollen diverse Ideen zum Tragen kommen, die für eine Belebung der innerstädtischen Zentren sorgen und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Die sollen auf vielfältige Weise dem niedergelassenen Einzelhandel sowie der Gastronomie und den Dienstleistern dienen.

Besondere Einkaufserlebnisse schaffen

Das können demnach Veranstaltungen, Aktionen und sonstige besondere Einkaufserlebnisse sein. Dazu zählt beispielsweise die bereits geplante Schaffung eines Pop-up-Stores insbesondere für lokale Anbieter. Pop-up bedeutet, ein Geschäft für eine begrenzte Zeit zu öffnen. Das gilt auch für gastronomische Angebote. „Wir wollen die Sorgen und Nöte der Geschäfte aufnehmen und haben damit auch Wünsche und Anregungen von Kunden und Bürgern im Blick“, sagte Kucharski.

Unternehmen präsentieren sich auf digitalem Marktplatz

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Digitalisierung. Dabei und bei zahlreichen weiteren Fragen will er die Unternehmer niedrigschwellig und individuell unterstützen. Das gilt insbesondere für deren Platzierung in dem neu geschaffenen digitalen Marktplatz, in dem die Geschäftsleute sich und ihre Waren sowie Aktionen präsentieren können. Den Marktplatz bieten die HGS und die Stadt Seelze in Kürze gemeinsam mit der Madsack Mediengruppe an.

Weitere Aufgabenbereiche des Citymanagers umfassen den stetigen Austausch und die Kooperation mit wichtigen Akteuren der Innenstadt. Dazu gehören die Mitglieder der Gemeinschaft für Handel und Gewerbe in Seelze, Immobilieneigentümer und die Einzelhändler. Ziel des Citymanagements ist außerdem der Ausbau des Stadtmarketings. „Das alles ist quasi die Fortführung der Wirtschaftsförderung“, machte Volkhardt deutlich.