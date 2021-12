Seelze

An ihrem dritten Impfsonnabend hat die Stadt Seelze im Rathaus 1299 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Eine Woche zuvor waren es 1080 Seelzerinnen und Seelzer, am ersten Sonnabend der Aktion (4. Dezember) 807. Insgesamt sind damit 3186 Dosen verabreicht worden. Bürgermeister Alexander Masthoff (SPD) zeigte sich zufrieden: Die Stadt hatte mindestens 3000 Impfungen angestrebt. Dieses Ziel sei erreicht worden.

Terminsystem hat sich bewährt

Das Jahr 2021 sei wegen der Corona-Pandemie erneut im Bereich Ordnung und Soziales ein besonderes Jahr gewesen, sagte der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg. Im März habe die Verwaltung Stefan Oltsch mit der Aufgabe des Corona-Managers betraut, bei dem die Fäden in Sachen Pandemie zusammenlaufen. „Die Infektionszahlen sind wieder angestiegen, auch in Seelze“, so Klingenberg. Deshalb habe die Stadt ihre Impfaktion gestartet. Mit einem Terminsystem habe die Wartezeit extrem reduziert werden können im Unterschied zu anderen Impfzentren ohne Terminvergabe und mit Wartezeiten von Stunden. „Wir sind stolz auf unsere Feuerwehr und Ärzteschaft, bei denen wir offene Türen eingerannt haben“, sagte Klingenberg. Es sei sehr schön, etwas tun zu können. Für die Impfaktion habe die Stadt viel Lob erhalten. „So machen wir das in Seelze, wir gehen es gemeinsam an.“

Viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz

Die Feuerwehr sorgte nicht nur für die Zuweisung von Parkplätzen, sondern übernahm auch die Einlasskontrolle im Rathaus. Der Andrang war bereits vor dem offiziellen Start um 10 Uhr groß. Bei einigen kamen deshalb erste Zweifel auf, ob sie trotz Termin nicht doch länger warten müssten. Als sich dann auch noch herausstellte, dass die Wartereihen etwas durcheinandergekommen waren, wurde aus Zweifel bei manchen Wartenden leichte Nervosität. „Die Zuteilung ist schiefgegangen, das sind normale Anlaufschwierigkeiten“, sagte der stellvertretende Stadtbrandmeister Michael Lorenz den Impfwilligen. „Wir lassen das jetzt so, es wird trotzdem nicht länger dauern.“ Lorenz behielt recht, letztlich ging es zügig voran.

Sind mit der Impfaktion in Seelze zufrieden: Stadtbaurat Dirk Perschel (von links), Bürgermeister Alexander Masthoff und der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg. Quelle: Thomas Tschörner

Stadt hat einiges auf die Beine gestellt

Viele Dinge seien aufgrund von Corona in Seelze eingeschränkt worden, sagte Masthoff. Trotzdem hätte noch viel Gutes auf die Beine gestellt werden können. „Wir haben noch ein breites Angebot gehabt, und vieles am Laufen gehalten.“ Dies gelte etwa für die Stadtbibliothek. Die Stadt habe zudem versucht, das Ehrenamt zu unterstützen. So hätten viele Ehrenamtliche dazu beigetragen, den Seelzerinnen und Seelzern trotz Pandemie etwas zu bieten. Das Musikfestival Seelze (MuSe) sei über die Bühne gegangen, wenn auch zunächst als Livestream. Ebenfalls in diesem Format konnte der Ehrenamtspreis „Seelzer Dialog“ verliehen werden. „Ehrenamt hat stattgefunden“, sagte Masthoff.

Lesen Sie auch Stadt Seelze präsentiert neuen Imagefilm über das Ehrenamt

Positives Echo auf Seelzer Lichtermeer

Eine richtige Entscheidung sei auch gewesen, das Seelzer Lichtermeer anzubieten. „Das hat den Seelzern gut getan.“ Das Echo sei sehr positiv gewesen. In vielen Fällen hätte das Ehrenamt ineinandergegriffen, etwa zwischen Feuerwehr und Verein Handel und Gewerbe in Seelze. Die Stadt bedanke sich für diese Unterstützung.

Von Thomas Tschörner