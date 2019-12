Seelze

Auch in diesem Jahr ist die Martinskirche wieder mit verschiedenen Aktivitäten in den Weihnachtsmarkt am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, eingebunden. Die Organisatoren der evangelischen Kirchengemeinde bieten ein abwechslungsreiches Programm und ergänzen damit das Angebot für die Besucher des Marktes.

Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus

„An beiden Tagen hat die Kaffeestube der Kirchengemeinde im großen Saal des Gemeindehauses, Martinskirchstraße 11, geöffnet“, erzählt Pastor Ortwin Brand. Selbst gebackener Kuchen und warme Getränke laden dort die Besucher zum Verweilen ein. Im Foyer, im Eingangsbereich sowie im Flur vor dem großen Saal hat der Brotkorb Verkaufsstände aufgebaut.

Konzerte in der Kirche

Die Weihnachtsmarktbesucher können sich auch auf ein musikalisches Programm freuen. „Am Sonnabend tritt der Männergesangsverein Almhorst und Lathwehren um 15 Uhr in der Kirche auf“, sagt Brand. Anschließend präsentiert ab 16.30 Uhr der Shanty Chor Lohnde Seemannslieder. Den Abschluss bildet um 18 Uhr ein barockes Weihnachtskonzert mit Hannes Maczey (Trompete) und Andreas Kaiser (Orgel). Die beiden Musiker arbeiten seit 1995 zusammen. Das barocke Weihnachtskonzert beinhaltet unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach. Der Solo-Trompeter wird dazu auf einer Bach-Trompete musizieren.

Am Sonntag geht es musikalisch in der Kirche weiter. Den Auftakt für den zweiten Advent bildet der Dedenser Musikverein mit einem Adventskonzert um 15 Uhr. „Singen bis die Kirche glüht“ heißt es anschließend ab 16.30 Uhr beim Ökumenischen Chor Con Spirito. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, sagt berichtet Brand.

