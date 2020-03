Seelze

Insgesamt 2079 Straftaten hat die Seelzer Polizei im vergangenen Jahr registriert, das sind 85 mehr als im Jahr zuvor. Für Dennis Schmidt, Leiter des Kommissariats, sind das ganz gewöhnliche Zahlen. „Solche kleinen Schwankungen sind normal, insgesamt haben wir in den letzten drei Jahren ziemlich gute Zahlen“, sagt der Erste Kriminalhauptkommissar. Die Aufklärungsquote liegt bei 69,84 Prozent und ist damit etwas gesunken.

Zahl der Wohnungseinbrüche geht zurück

Von den 2079 gemeldeten Straftaten fielen 1914 bei der weiteren Bearbeitung in den Zuständigkeitsbereich der Seelzer Polizei, 151 mehr als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote dabei entspricht 70,69 Prozent. „Das ist überdurchschnittlich hoch“, sagt Schmidt. Die Differenz zwischen den gesamten gemeldeten Straftaten und denen, die in Seelze bearbeitet werden, begründet Schmidt wie folgt: „ Straftaten wie zum Beispiel Diebstahl von Airbags aus Autos oder auch Brandstiftung werden bei uns aufgenommen, aber zentral in Hannover weiter bearbeitet.“

Zurückgegangen ist die Zahl bei den Wohnungseinbrüchen. 22 Delikte dieser Art vermeldet die Polizei in ihrer Kriminalstatistik (2918 waren es 29). Zehnmal kamen die Täter dabei tagsüber, 14-mal blieb es beim Versuch, sieben Fälle konnten aufgeklärt werden, das entspricht einer Quote von 31,82 Prozent. „Der Rückgang bei den Einbruchsdelikten ist vor allem der stärkeren Präventionsarbeit geschuldet“, meint Dennis Schmidt. Auch bei den Einbrüchen in Gewerbebetriebe ist die Zahl um drei auf 27 Fälle zurückgegangen.

Annähernd gleich geblieben ist die Zahl der Rohheitsdelikte, zu denen Raub, Beleidigung und Körperverletzung zählen (2019 waren es 306 und 302 im Jahr 2018).

Zunahme bei häuslicher Gewalt

Beim Delikt häusliche Gewalt verzeichnet die Polizei ein Plus von zehn Fällen, 112 Taten wurden angezeigt. In 57 Fällen erlitt das Opfer dabei Verletzungen, 58-mal war Alkohol im Spiel. Mehr Straftaten verzeichnet die Seelzer Polizei außerdem bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. 253 registrierte Taten entsprechen einer Steigerung von 40,56 Prozent. „Wir kontrollieren verstärkt im Streifendienst, ohne vermehrte Kontrollen ist das nicht zu schaffen“, erläutert Schmidt. Oft sei es auch so, dass der kontrollierte Autofahrer noch weitere Delikte auf dem Kerbholz habe, ein Zufallsfund sozusagen. Auch bei der Straßenkriminalität berichtet die Seelzer Polizei von einer Zunahme von 71 auf nunmehr 339 Fälle.

119 Fahrräder werden gestohlen

Der größte Teil der Sachbeschädigungen sind Demolierungen an Kraftfahrzeugen. Dabei ist die Anzahl der gemeldeten Delikte auf 110 gestiegen. Die Aufklärungsquote hat sich mit 27,27 Prozent nahezu verdoppelt. Auch bei der allgemeinen Sachbeschädigung meldet die Polizei eine Zunahme von 26 auf 198 Fälle. 119-mal haben Fahrraddiebe im vergangenen Jahr zugeschlagen, das sind 17 gestohlene Fahrräder mehr als 2018.

Um 29 Fälle zurückgegangen ist die Zahl bei den Betrugsdelikten, sie liegt bei 370 Fällen. In 121 Fällen davon handelt es sich um Internetbetrug, bei dem bestellte und bezahlte Waren einfach nicht geliefert wurden.

Von Sandra Remmer