Seelzer Sportvereine trainieren wieder – aber mit Abstand

Seit der vergangenen Woche wird bei der SG Letter 05 wieder trainiert – und zwar in allen Abteilungen. Der sportliche Alltag ist aber alles andere als normal und fordert Übungsleiter und Mitglieder heraus. Denn die Maßnahmen und Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben höchste Priorität und müssen eingehalten werden.

„Wir haben die Aufgabe, alles anzubieten, aber auch für die Sicherheit zu sorgen“, sagt Dirk Platta, der Corona-Beauftragte des Vereins. Das heißt, der Sport muss kontaktfrei sein, Abstandsregeln müssen eingehalten werden, die Trainer müssen eine Anwesenheitsliste führen, die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, zudem müssen Schutzzonen geschaffen werden und Desinfektionsmittel bereitstehen.

Kreativität ist gefragt

Am Anfang der Pandemie konnten online nur die Sparten Tischtennis, Yoga und Gesundheitssport abgedeckt werden, sagt Platta. Ab Mitte Mai wäre dann ein eingeschränktes Sportangebot im Außenbereich möglich gewesen. Besonders Kinder würden sich nach der wochenlangen Pause auf den Sport freuen. Bei den Kleinen seien die Übungsleiter besonders gefordert, sagt Platta. „Sie müssen die Waage halten zwischen auspowern und Sicherheit.“ Das erfordere Ideenreichtum und viel Kreativität.

Dirk Platta ist Corona-Beauftragter und Ansprechpartner für die einzelnen Sparten. Quelle: Heike Baake

Neli Daivari, die die kleinen Fußballer trainiert, hat sich einiges einfallen lassen wie sie ihre „Pampersliga“ – also die Drei- bis Fünfjährigen – an die Corona-Maßnahmen heranführt. Um sicherzustellen, dass die Kinder auch Abstand halten, arbeitet Daivari unter anderem auch mit einem Seil, das sie während des Laufens im Zwei-Meter-Abstand festhalten. Das Balltraining und Torschießen läuft bereits reibungslos.

„Ich wiederhole auch die Regeln, aber sie machen es eigentlich super“, sagt sie. Es gebe aber auch einige Kinder, die sich das frühere Training zurückwünschten und nicht in Gruppen eingeteilt werden wollten. Aber es sei wichtig, so Daivari, dass nur die Geschwister oder Kinder aus einem gemeinsamen Kindergarten in engeren Kontakt kämen. Ella (5) und ihr Bruder Paul (3) genießen es, sich auf dem großen Sportplatz endlich wieder austoben zu können. „Ich freue mich und habe auch schon ein Tor geschossen“, sagt Paul.

Die Geschwister Ella (5) und Paul (3) genießen das Training an frischer Luft . Quelle: Heike Baake

Zuschauer sind nicht erlaubt

Das große Gelände der letterschen Sportgemeinschaft lässt es zu, dass viele Sparten gleichzeitig trainieren können. Während sich donnerstags die drei- bis fünfjährigen Fußballer sportlich betätigt, sind auch die G-Jugend und die Pétanque-Spieler anzutreffen. Alles sei jedoch so organisiert, so Platta, dass sich die Gruppen untereinander nicht begegnen.

Der 19-jährige Thomas Ginger, der ein freiwilliges soziales Jahr ( FSJ) beim Verein absolviert, ist täglich auf den Plätzen unterwegs und überprüft, ob alles richtig läuft und alle Regeln eingehalten werden. „Eltern, die mit ihren Kindern zum Training kommen, muss ich vom Platz verweisen, denn Zuschauer sind nicht erlaubt“, sagt er.

Einheitliche Regeln für alle Abteilungen

Dem Vorstand sei es wichtig gewesen, dass einheitliche Regeln für alle Abteilungen bestünden, sagt Platta. Generell achte man im Verein aber auch darauf, dass möglichst wenig Handgeräte benutzt würden. „Alle Materialien müssen ständig desinfiziert werden“, sagt er. „Wir könnten die Umsetzung der Hygienemaßnahmen auch nur mit dem Einsatz von ehrenamtlichen Helfern einhalten.“

Zur Sicherheit der Mitglieder hat der Vorstand zudem entschieden, dass nur wenige Sparten die Innenbereiche zum Training nutzen dürfen. Tischtennis, Tanzen und Schwimmen gehören dazu. Für alle anderen gelte bis zu den Sommerferien ein Hallenverbot. Auch Duschen und Umkleidekabinen sind bei der SG Letter 05 bis zu den Sommerferien geschossen.

Im Schützenhaus gilt Maskenpflicht Auch die Schützenvereine dürfen ihr Training wieder aufnehmen. Die Bogenschützen der Bürgerschützen Seelze trainieren seit zwei Wochen im Außenbereich. Seit der vergangenen Woche können auch die Schießstände genutzt werden. „Innerhalb des Schützenhauses besteht aber eine Maskenpflicht“, sagt der Vorsitzende Horst Dieter Weindl. Da nur jeder zweite Stand genutzt wird, ist ein Abstand von zwei Metern gewährleistet. Alle Sportgeräte müssten vor und nach dem jeweiligen Gebrauch desinfiziert werden, so der Vorstand. Eine Standaufsicht sorge dafür, dass alle Regeln eingehalten und auch die Teilnehmerlisten korrekt geführt würden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Verein allerdings sämtliche Veranstaltungen absagen, darunter die Landes- und die deutsche Meisterschaft wurde.

Stadtverwaltung setzt auf Eigenverantwortung Bei der Umsetzung der Maßnahmen setzt die Stadtverwaltung auf die Eigenverantwortung der Sportverein. Erst wenn Hinweise auf Verstöße eingingen, würden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes aktiv, sagt Pressesprecher Carsten Fricke. „Der Betreiber wird angesprochen, auf das Fehlverhalten hingewiesen und verwarnt.“ Im schlimmsten Fall werde der Sportbetrieb geschlossen. Der Corona-Bußgeldkatalog für Niedersachsen sieht zudem Strafen bis zu 10.000 Euro vor.

