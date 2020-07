Seelze

Die Corona-Pandemie hatte für Wochen nicht nur das öffentliche Leben weitgehend stillgelegt, auch ans Reisen war kaum zu denken. Jetzt läuft in Seelzes einzigem Reisebüro die Nachfrage wieder an, auch wenn viele Interessenten Vorsicht bei der Auswahl ihrer Ziele walten lassen. Petra-Verena Strehlau betreut seit 1979 reisefreudige Menschen auf ihren Wegen in die weite Welt. Von ihren Erfahrungen profitieren die Kunden, die ihr Fernweh stillen wollen.

„In den 1970er Jahren kamen die Leute mit einem Katalog herein, zeigten auf das ausgewählte Hotel und sagten: ,Da will ich hin‘“, erinnert sich die Reiseverkehrskauffrau an Zeiten, als man ein Land kennenlernen wollte. Heute steht der Preis im Vordergrund, weshalb bis zum Shutdown im März günstige Sonnenziele bei den Seelzern am gefragtesten waren. Zum Ausspannen wünschen sich die Kunden wolkenlosen Himmel, einen Pool, eine attraktive Unterkunft und das als günstiges All-inklusive-Paket. Bei der Buchung dieser sogenannten Pauschalreisen ist zugleich der Rücktransport gesichert. So konnten Länder wie Ägypten und Türkei punkten, doch für beide besteht derzeit eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

„Ich habe gerade ein Ehepaar beraten, das trotzdem in die Türkei reisen möchte. Es ist sich der möglichen Gefährdung bewusst“, sagt Strehlau. Auch Fernziele wie die Malediven oder die Dominikanische Republik sind wieder offen, doch nur per Linienflug zu erreichen. Das kostet ein Vielfaches von dem, was Pauschalreisende bisher gewohnt sind.

Seelzer verzichten auf den Linienflug und fahren lieber Auto

Also bevorzugen Seelzer nun Reiseziele, die sich gut mit dem eigenen Auto erreichen lassen, wie etwa Schleswig-Holstein oder Dänemark. Eine 14-köpfige Gruppe wollte in den Ferien unabhängig sein und suchte ein passendes Ferienhaus. „Der aktuelle Preis der dänischen Bleibe liegt bei 3000 Euro für eine Woche“, sagt Muzzaffer Güldali, die ebenfalls Reiseverkehrskauffrau Am Alten Krug ist. Eine Unterkunft für 215 Euro pro Person und Woche findet Güldali angemessen. Aber sie weiß auch, dass die Kunden auf andere Preise hoffen.

„ Deutschland und Dänemark bieten Urlaubern eine besonders gute Qualität, die sich natürlich in der Preisgestaltung widerspiegelt“, sagt Strehlau. Sie weiß um den Reiz des Schnäppchenpreises, doch: „In einem guten Haus in Deutschland gibt es während der Hochsaison keinen Billigtarif. Derzeit ist die teuerste Reisezeit und wer Qualität anbietet, hat die meisten Buchungen schon ein Jahr im voraus“, weiß die Reiseverkehrskauffrau. „Die Nordsee ist in der Hand von Gästen aus Nordrhein-Westfalen. Vor der Abreise machen sie schon den Urlaub für das Folgejahr klar“, berichtet sie.

Die 61-Jährige ist in verschiedenen Touristik-Foren aktiv, tauscht sich mit Kollegen aus und hat damit die neuesten Entwicklungen im Blick. Während der Geschenkgutschein für einen Thermenbesuch als beliebtes Präsent gilt, haben die Seelzer danach kein großes Bedürfnis. Schließlich habe sie ihre Kristall-Therme im Ort. „Tropical Island nahe Berlin wird eher aus Neugier gebucht“, so Güldali. Sie selbst würde gerne nach Australien fliegen, was leider noch nicht wieder möglich ist. Dafür bieten sich Ziele wie Bayerischer Wald, Schwarzwald, Harz und Sauerland an. Buchungen für Skiurlaube und Auslandsreisen im kommenden Jahr bearbeiten die Reiseverkehrskauffrauen täglich.

Bei Flugreisen wird penibel auf Hygiene geachtet

Inzwischen sind auch die ersten Kunden aus Spanien und Portugal zurückgekommen und können berichten. „Vom Einchecken über Flug, auschecken und Transfer zum Hotel wurden alle Hygiene-Maßnahmen penibel eingehalten“, gibt Strehlau die Erzählungen wieder. Sogar etwas Positives meldeten die Kunden. Weil im hoteleigenen Büfett nicht jeder mit eigenem Besteck herumfuhrwerkt, sondern dass Personal die Wunsch-Zutaten auffüllt, bleibt der Anblick der Leckereien ansehnlich. „Schön, dass keiner mehr im Essen rummanscht“, freute sich beispielsweise ein Kunde. Fazit: Wer günstig ausspannen will, besucht Biergärten und Strandbars in der Region. Wen es ein bisschen weiter wegzieht, schaut im Reisebüro Beisert vorbei. Wegen der 50 Prozent Belegungsregel ist die Hotel-Auswahl etwas kleiner als gewohnt. „Aber bis jetzt haben für jeden ein Angebot machen können“, versichert Strehlau.

