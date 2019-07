Seelze

Gelebte Nachbarschaft: Mehr als 30 Erwachsene und zahlreiche Kinder haben am Bärlauchweg das erste Straßenfest im dritten und jüngsten Bauabschnitt in Seelze-Süd gefeiert. Ursprünglich war das Fest für Sonnabend geplant, aber ein Blick auf die Wettervorhersage hatte Organisatorin Iris Jelinek dazu bewogen, auf den Sonntag auszuweichen. Und diese Entscheidung hat sich als richtig erwiesen. Die Temperaturen waren zwar auch an diesem Tag nicht wirklich sommerlich, aber es blieb zumindest trocken.

Nachbarschaft hält zusammen

„Wir sind im Februar 2018 von Ahrbergen nach Seelze gezogen und haben uns hier sofort sehrwohl gefühlt“, erzählen Iris und Josef Jelinek. Das habe vor allem auch daran gelegen, dass sie in der Nachbarschaft so herzlich aufgenommen worden seien. Nicht selten kam es vor, dass einfach kleine Geschenke vor der Haustür lagen oder Essen abgegeben wurde. „Eigentlich wollten wir schon zu Weihnachten ein Fest auf die Beine stellen, weil die Gemeinschaft hier so toll ist“, sagt Iris Jelinek. Auch wenn der Termin nun in den Sommer gerutscht ist: Der Herzlichkeit in der Nachbarschaft hat das keinen Abbruch getan. „Hier leben so viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten friedlich zusammen. Gerade in Zeiten, wo Fremdenfeindlichkeit ein so großes Thema ist, wollten wir zeigen, dass es auch anders geht“, erklärt die Neu-Seelzerin.

Whatsapp hilft bei der Organisation

Ihre Idee stieß sofort auf Zuspruch in der Nachbarschaft. Schnell wurde eine Whatsapp-Gruppe mit dem Namen Straßenfest gegründet, und die Organisation konnte beginnen. Nach dem Motto Jeder bringt etwas mit kam ein leckeres Büfett zusammen, das dank der unterschiedlichen Herkunftsländer mit den verschiedensten Spezialitäten bestückt war. „Ich habe Kisir gemacht, das ist ein türkischer Bulgursalat“, erzählte Nicky Funda Kochnan, die mit ihrer Tochter und ihrem Mann vis-à-vis der Jelineks wohnt und die Idee mit dem Straßenfest „super“ fand.

Am Ende der erfolgreichen Premiere sind sich alle „Bärlaucher“ –wie sie sich selbst nennen – einig: Das erste Straßenfest soll nicht das letzte gewesen sein, eine Fortsetzung ist geplant.

Von Sandra Remmer