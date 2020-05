Seelzer halten sich an Corona-Vorgaben - Infektionszahlen sind rückläufig

Seelze

Bürgermeister Detlef Schallhorn ist zufrieden mit der Disziplin der Seelzer in der Corona-Krise. „Die meisten Menschen haben sich an die Einschränkungen sichtbar gehalten“, sagt er. Um eine mögliche Infektion auch zukünftig zu verhindern, weist Schallhorn auf das Abstandsgebot hin. „Dort, wo es vorgeschrieben ist, sollte eine Mund-Nasenabdeckung getragen werden“, sagt er. Der Bürgermeister beobachte vereinzelt Menschen, welche die Masken nicht korrekt trugen oder einfach wegließen. Für ihn Anlass, noch einmal eindringlich auf die Vorgaben der Niedersächsischen Landesregierung hinzuweisen.

Abstand von 1,5 Metern

In der Öffentlichkeit muss der Abstand zwischen zwei Menschen von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Die einzige Ausnahme gilt für Mitglieder eines gemeinsamen Haushaltes. „Denn das letzte, was wir wollen, ist eine zweite Corona-Welle“, sagt der Bürgermeister. Beim Einkaufen und Tanken sowie im öffentlichen Nahverkehr ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Gleiches gilt für den Besuch beim Friseur und anderen Dienstleistern. Dabei gilt eine einfache Maske ebenso wie Schal- oder Halstuch als ausreichend. Besonders leistungsfähige Schutzmasken sollen dagegen dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben.

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Menschen, denen das Tragen aufgrund einer Erkrankung, zum Beispiel der Atemwege, nicht möglich ist. Dabei bleibt das Abstandsgebot auch für Träger der Mund-Nasenabdeckung gültig. Außerdem gelte es, die Husten- und Niesregelungen sorgfältig zu beachten und darüber hinaus auf regelmäßiges Händewaschen zu achten.

Nur wenige Verstöße

Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes, städtische Jugendpfleger und weitere Beschäftigte der Stadt achten in Zusammenarbeit mit der Polizei auf die Einhaltung der Vorgaben und mussten bisher nur eine geringe Zahl an Verstößen ahnden. „Diese Disziplin zahlt sich aus“, so Schallhorn. In Seelze und den benachbarten Kommunen seien die Infektionszahlen derzeit klar rückläufig.

52 Infizierte in Seelze seit Ausbrauch des Coronavirus

Seit Ausbruch waren 52 Seelzer mit dem Coronavirus nachgewiesen infiziert, aktuell sind es nur noch sechs. 46 der Betroffenen gelten beim Gesundheitsamt Hannover als genesen. „Das vorbildliche Verhalten der Menschen in der Stadt Seelze hat zu diesem ermutigenden Ergebnis maßgeblich beigetragen“, sagt Schallhorn. Für Fragen der Einwohner hat die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite unter seelze.de Informationen zusammengestellt. Außerdem werden konkrete Fragen rund um das Coronavirus werktags von 9 bis 15 Uhr am eigens geschalteten Servicetelefon unter der Telefonnummer (0 51 37) 82 84 77 beantwortet. Hier kann auch Unterstützungsbedarf gemeldet werden.

Von Patricia Chadde