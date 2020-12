Seelze

Die Städtepartnerschaft zwischen Seelze und dem französischen Grand Couronne besteht schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. Doch ein Jahr wie dieses gab es noch nie. „In Frankreich ist der zweite Lockdown deutlich härter und beschränkender als in Deutschland“, sagte Frank Kallmeyer. Er schreibt und telefoniert regelmäßig mit befreundeten Familien in der Normandie.

In Frankreich darf man das Haus nicht verlassen

„Die Familien in Grand Couronne sind aufgrund der Pandemie durch Ausgehverbote sehr eingeschränkt und dürfen ihre Häuser nur bei besonderen Anlässen verlassen. Die Franzosen haben deutlich höhere Auflagen im zwischenmenschlichen Umgang untereinander als wir in Deutschland“, sagte Kallmeyer.

Weihnachtlicher Gruß aus Seelze

Die Schilderungen aus Grand Couronne brachten den Letteraner und Teilnehmer der freundschaftlichen Begegnungen auf eine Idee. „Es wäre eine charmante Geste, Päckchen für unsere Partner-Gastfamilien in Frankreich zusammenzustellen“, schilderte Kallmeyer seine Vorstellungen, die er umgehend an Seelzes städtischen Partnerschaftsbeauftragten Andreas Köhler heran trug.

Stadt übernimmt Organisation

„Bürgermeister Detlef Schallhorn ist angetan, ich bin es natürlich auch“, sagte Köhler und kümmerte sich um den organisatorischen Ablauf. Schließlich sollen die kleinen Freundschaftsgaben rechtzeitig zum Fest bei den Freunden im Département Seine-Maritime ankommen. Die nordfranzösische Stadt mit ihren knapp 10.000 Einwohnern ist regelmäßig Reiseziel zahlreicher Seelzer. So gab es mehrfach einen deutsch-französischen Weihnachtsmarkt, bei dem die Seelzer Abordnung leckere Kartoffelpuffer brutzelte.

Knappwurst aus Letter für französische Feinschmecker

Schon 20 Familien haben sich bis jetzt an der Weihnachtsgrußaktion beteiligt und liebevolle Geschenke zusammengestellt. Bis zu zwei Kilogramm Gewicht dürfen die Überraschungspakete haben. „Wir haben unter anderem Knappwurst besorgt. Denn die wird in Frankreich gar nicht hergestellt“, berichtete Kallmeyer von der hiesigen Dosenwurstspezialität. Alle Geschenksendungen sammelt der Partnerstadtbeauftragte Köhler im Rathaus, um sie dann an die Stadtverwaltung von Grand Couronne zu übersenden. „Von dort gehen die Gaben dann an die Gastfamilien in der Partnerstadt“, sagte Köhler.

Eine Geste der Verbundenheit

Das sei wenigstens eine kleine Geste der Verbundenheit, denn in diesem Jahr fand keine einzige Begegnung mit den französischen Familien statt, sagte Köhler. Auch Schul- und anderer kultureller Austausch mussten abgesagt werden. „Auch das 51. Treffen der Partnerstädte im Mai konnte leider nicht gefeiert werden. Der Antrittsbesuch der neu gewählten Bürgermeisterin Julie Lesage steht ebenfalls noch aus“, sagte Köhler. Jetzt hoffen die Akteure der Städtepartnerschaft auf das nächste Jahr und freuen sich auf die persönlichen Begegnungen, die dann hoffentlich wieder möglich sein werden.

Freundschaft mit Frankreich Die Partnerschaftsurkunden zwischen Grand-Couronne und Seelze wurden 1969 per Ratsbeschluss von den damaligen Bürgermeistern Jean Salen aus Frankreich und Artur Janz aus Seelze feierlich und mit großem öffentlichen Interesse unterschrieben. Seitdem leisten die Familien und Partnerstädte mit unzähligen Begegnungen einen kleinen Beitrag für Frieden und Freundschaft. Manche Beziehungen bestehen seit mehr als 40 Jahren. cha

Von Patricia Chadde