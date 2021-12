Seelze

Freunde und Partner beschenkt man an Weihnachten – Partnerstädte auch: 23 liebevoll verschnürte Pakete hat die Stadtverwaltung in einen Transporter gepackt und diesen auf den Weg ins französische Grand-Couronne geschickt.

Die Aktion ist dabei nicht allein eine Verwaltungsangelegenheit. Im Gegenteil: 23 Familien aus Seelze sind im Vorfeld zum Rathaus gekommen, um sich zu beteiligen – und somit fast alle, die sich seit Jahren stark in der Städtepartnerschaft mit Grand-Couronne engagieren. Dies sei ein Beleg für eine wahre Freundschaft, die auch durch die Corona-Pandemie und ihre Kontaktbeschränkungen nicht zerstört wurde und wird, findet Seelzes Städtepartnerschaftsbeauftragter Andreas Köhler.

Pandemiebedingt: Freunde in Frankreich kaum gesehen

„Auch in diesem Jahr haben wir unsere Freundinnen und Freunde in Frankreich leider größtenteils nicht gesehen“, bedauerte er. Zuletzt habe es ein größeres Treffen zum 50. Bestehen der Städtepartnerschaft im Mai 2019 in Grand-Couronne gegeben. Immerhin habe die Stadt Seelze im Oktober Grand-Couronnes neue Bürgermeisterin Julie Lesage mit einer kleinen Delegation aus der französischen Partnerstadt zu einem Arbeitstreffen empfangen können. Größere Treffen seien voraussichtlich auch in den nächsten Monaten noch nicht möglich.

„Es ist daher schön, dass wir auf diesem Weg die Verbindung aufrecht erhalten können“, sagte Bürgermeister Alexander Masthoff. Er kenne die Partnerschaft bereits seit fast 40 Jahren – seit er als Neunjähriger an einem Treffen mit einer Delegation aus Grand-Couronne teilgenommen habe. Auch deshalb habe er sich an der Paketaktion persönlich beteiligt.

Deutsche Spezialitäten und Erinnerungsfotos

Und was ist in den Geschenken für die Freunde in Frankreich? „Da ist alles Mögliche drin, von deutschen Spezialitäten über Selbstgebackenes bis zu Kalendern“, erklärt Frank Kallmeyer, der die Idee für die im vorigen Jahr erstmals aufgelegte Geschenkaktion hatte und auch die zweite Auflage mitorganisierte. „Teilweise sind auch sehr persönliche Erinnerungsstücke dabei, wie zum Beispiel ein schönes Foto“, ergänzt Bürgermeister Masthoff.

Damit die Geschenke pünktlich zum Fest Freude bringen, sind die Pakete über eine Spedition direkt ins Rathaus von Grand-Couronne geliefert worden – und mittlerweile auch angekommen. Vor Ort wird Grand-Couronnes Städtepartnerschaftsbeauftragter Cyril Mallet die Geschenke an die betreffenden Familien weiterleiten.

Von Simon Polreich