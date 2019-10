Seelze/Berlin

Der Velberaner Heinrich Flebbe, die Kulturinitiative Seelze (KiS) und das Internationale Musikfestival Seelze (MuSe) haben eins gemeinsam: Ehrenamt und Engagement für die Kultur in ihrer Heimat. Ihr unermüdlicher Einsatz hat ihnen nun eine Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2019 eingebracht. Noch bis Donnerstag, 24. Oktober, haben alle die Gelegenheit, auf www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis online ihre Stimme abzugeben. Bekannt gegeben werden die Gewinner bei einer festlichen Preisverleihung am Donnerstag, 5. Dezember, in Berlin.

Stadt schlägt Kandidaten vor

Der Vorschlag für die Kandidaten stammt von der Stadt Seelze, denn auch dort ist das ehrenamtliche Engagement der Nominierten nicht unbekannt. Alle drei haben im vergangenen Jahr aus diesem Grund bereits Seelzes Ehrenamtspreis, den Seelzer Dialog, erhalten. Der Preis sei ein besonderes Zeichen der Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit. Denn die Menschen, die in ihrer Freizeit etwas auf die Beine stellten, bräuchten Zuspruch und Lob, sagte Seelzes stellvertretender Bürgermeister Wilfried Nickel ( SPD) damals in seiner Laudatio. Der Erhalt eines Ehrenamtspreises ist außerdem Voraussetzung, um für den Deutschen Engagementpreis nominiert werden zu können.

Heinrich Flebbe ist Velberaner mit Leib und Seele

Heinrich Flebbe ist sein Heimatort Velber sehr ans Herz gewachsen. Er trägt einen erheblichen Teil zum kulturellen Leben im Ort bei. Seit einem Vierteljahrhundert engagiert er sich beim Arbeitskreis Velberscher Vereine und erstellt den jährlichen Veranstaltungskalender. Zudem bereitet er Veranstaltungen selbst vor und führt sie durch. Er engagiert sich aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft und möchte weitermachen, solange es ihm möglich ist.

KiS ist mehr als Kulinarisches Kino

Die Kulturinitiative Seelze (KiS) organisiert seit 25 Jahren Kulturveranstaltungen in der Obentrautstadt. Wichtig ist für den Verein dabei, dass Kultur auch dezentral außerhalb der großen Städte stattfindet. KiS organisiert ein breites Programm für einen günstigen Eintritt (manche Veranstaltungen sind sogar ohne Eintritt zu besuchen), um auch Menschen mit geringerem Einkommen die Teilnahme zu ermöglichen. Das reicht von Musik über Kabarett/Comedy bis hin zu Theater. Gleichzeitig soll jungen und unbekannten Künstlern eine Bühne geboten werden, wie gerade im Jubiläumsjahr 2019 in dem neuen Format „Offene Bühne“, bei der Künstler zu Beginn ihrer Laufbahn die Möglichkeit haben, sich vor Publikum auszuprobieren. Aber auch die Freude am Zusammensein, mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen und kulinarische Kleinigkeiten wie beim kulinarischen Kino auszuprobieren sind ein Anliegen von KiS.

MuSe entstand im Expo-Jahr

Vor 19 Jahren im Expo-Jahr 2000 hatten Christoph Slaby und Robert Leschik die Idee, die internationale Atmosphäre auch nach Seelze zu holen. Da sowohl in der St.-Martin- als auch in der Dreifaltigkeitskirche hervorragende Orgeln zur Verfügung stehen, bot es sich an, den Besuchern der Expo am Abend in Seelze einen Konzertbesuch zu ermöglichen. Nach erfolgreichen Konzerten während der Weltausstellung erweiterte sich das Projekt zu einem jährlichen Festival mit internationalen Künstlern aus der ganzen Welt. Jahr für Jahr gelingt es Leschik und Slaby, regelrechte Stars in die Obentrautstadt zu holen, die allesamt die familiäre Atmosphäre und persönliche Betreuung durch die beiden MuSe-Macher loben.

Dachpreis für das Ehrenamt

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement von Menschen und all denjenigen, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Von Sandra Remmer