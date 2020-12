Seelze

Die Plätzchenration in der Weihnachtszeit muss Gertrud Korte-Drees ganz genau einteilen: Ein bis zwei Kekse darf jedes Familienmitglied täglich naschen. „Bei sieben Personen hätte sich das sonst sehr schnell erledigt“, sagt die fünffache Mutter. Bei der Familie aus Almhorst werden derzeit viele Weihnachtsplätzchen gebacken. „Ich habe es als Kind kennengelernt und gebe es an meine Kinder weiter, es hat mit Weihnachtstradition zu tun“, sagt Korte-Drees. Bei den Kindern Judith, Meret, Ruben, Esther, Theresa und ihren Eltern sind Zimtsterne besonders beliebt. Willkommen sind auch die Freunde der Kinder, die dürfen sich gern in der Küche bei der Weihnachtsbäckerei einbringen.

Für Gertrud Korte-Drees gehört das Keksbacken mit zur Weihnachtstradition. Quelle: privat

Rezept für Familie Korte-Drees Zimtsterne 500 Gramm gemahlene Mandeln nach und nach mit 300 Gramm Puderzucker und zwei Teelöffeln Zimt mischen. Zwei Eiweiß steif schlagen und mit zwei Esslöffeln Mandel-Likör zu der Mandel-Puderzucker-Zimt-Masse geben und zu einem glatten Teig kneten. Teig auf der mit Puderzucker bestreuten Arbeitsfläche ausrollen und mit einer Sternform ausstechen. Für die Glasur: ein Eiweiß mit 125 Gramm Puderzucker steif schlagen und anschließend mit einem Pinsel auf den Sternen auftragen. Bei 150 Grad rund zehn bis 15 Minuten backen.

Ähnlich wie bei der Familie in Almhorst zieht der Duft von Zimt oder Lebkuchengewürz derzeit durch viele Küchen in Seelze. Die Auswahl der Rezepte für Weihnachtsplätzchen ist grenzenlos – in Backbüchern und auch im Internet gibt es zahlreiche Inspirationen.

Lebkuchenhaus zum Naschen

Familie Sudmann aus Dedensen setzt ganz auf Tradition, dort gibt es seit 20 Jahren ein Lebkuchenhaus. Dafür war Evelyn Sudmann mit ihrer Tochter Lara ganze sechs Stunden in der Küche im Einsatz. Im Vorfeld hat Sudmann die Schablonen für Wände, Dach, Schornstein und Bäume aus festem Papier angefertigt. „Auf die Rückseite der abgekühlten Lebkuchenplatten klebe ich rote Blattgelatine“, erklärt sie. Die sorge dann mit einer Lichterkette im Hausinneren für den richtigen Effekt.

Lara (links) und Evelyn Sudmann sind stolz auf das gelungene Lebkuchenhaus. Quelle: privat

Tochter Lara kann sich noch gut an ihre Kindheit erinnern, da war das Naschen der Süßigkeiten, die am Haus festklebten, nicht vor Weihnachten erlaubt. „Mein Bruder und ich haben dann heimlich schon die Eiszapfen aus Puderzucker abgebrochen“, erinnert sie sich. In diesem Jahr können sich die erwachsenen Kinder wieder auf viele Leckereien freuen, denn von Lakritz über Schokolinsen bis hin zu abgepackten Süßigkeiten sind die Lebkuchenplatten reichlich verziert.

Rezept für Familie Sudmanns Lebkuchen Zwei Eier mit 250 Gramm Zucker schaumig rühren, 125 Gramm Margarine, 380 Gramm dunkler Sirup und zwei Päckchen Lebkuchengewürz à 15 Gramm mischen und alle Zutaten mit 1,5 Päckchen Backpulver und 750 Gramm Mehl mit dem Knethaken bearbeiten. Den Teig vor dem Ausrollen eine Stunde kalt stellen, anschließend mithilfe der Schablonen schneiden und bei 175 Grad zwölf Minuten backen. Die abgekühlten Lebkuchenplatten mit einem Zuckerguss aus steif geschlagenem Eiweiß und einem Paket Puderzucker zusammenbauen. Vor dem Dekorieren muss das Haus über Nacht trocknen.

Bis zu 14 verschiedene Sorten

Die 85-jährige Helga Schnur aus Seelze hat in diesem Jahr neue Rezepte getestet. Bereits im Alter von 20 Jahren hat sie mit dem Backen begonnen und blickt somit auf eine lange Erfahrung zurück. Früher, so berichtet sie, habe sie oft bis zu 14 unterschiedliche Plätzchensorten gebacken – in diesem Jahr seien es sieben. „Ich verteile sie an meine Söhne, Schwester und Freundinnen“, erzählt sie. Das neue Rezept für Haferflockenkekse mit Fruchtstückchen hat die Rentnerin in einer Illustrierten entdeckt. Zum ersten Mal hat sie dieses Rezept gebacken und anschließend positiv bewertet. Denn diese Sorte, so verspricht sie, würde wirklich gut schmecken.

Rezept für Helga Schnurs Hafenflockenkekse 130 Gramm blütenzarte Haferflocken, 50 Gramm gehackte Mandeln, 50 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, einen Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz vermischen. 150 Gramm Butter zerlassen und mit einem Ei mit allen Zutaten verrühren. 80 Gramm getrocknete Aprikosen fein würfeln und unter den Teig mischen. Jeweils zwei Teelöffel Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben. Zwischen den Keksen Platz lassen, das sie im Ofen an Volumen zunehmen. Bei 200 Grad ungefähr sieben Minuten backen. Die Kekse anschließend auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Von Heike Baake