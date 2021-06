Seelze

Haben Seelzes Hausarztpraxen anfangs nicht genügend Impfstoff gegen das Corona-Virus erhalten, so scheint dieser Mangel jetzt behoben. „Wir haben Impfdosen von Biontech, Janssen und Astrazeneca vorrätig“, sagt Micha Alescha Wieghorst von der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Letter. Doch dies ist vielen Patienten nicht bekannt, bedauert der Mediziner. „Ich höre ganz häufig: Das wussten wir gar nicht.“

Janssen ist bei Urlaubern beliebt

Derzeit gebe es tatsächlich genügend Impfstoffe, nachdem die Praxen anfangs noch häufig über Engpässe klagten. Rund 200 Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson (Janssen) lagern im Kühlschrank der Praxis in Letter. Weil bei diesem Vakzin nur eine Dosis erforderlich ist und somit schnell der volle Impfschutz erreicht werden kann, sei Janssen bei Urlaubern beliebt. Verimpft werden in Letter zudem die Impfstoffe von Astrazeneca und Biontech. Astrazeneca werde aktuell vor allem für noch ausstehende zweite Impftermine genutzt. An zwei Wochenenden seien 800 Zweitimpfungen vorgenommen worden, berichtet Wieghorst. „Erstimpfungen machen wir damit nicht mehr, weil der Impfstoff einfach nicht beliebt ist.“

Derzeit ist genug Biontech vorhanden

Auch von Biontech gebe es derzeit genügend Vorräte. „Wir haben von Biontech so viele Dosen, dass wir allen ein Impfangebot machen können“, sagt der Hausarzt. Wieghorst betont, dass dieses Angebot für die Patienten der Praxis gelte. Auch wenn auf der Homepage der Praxis betont wird, dass über 60-Jährige keine Wahlmöglichkeit des Impfstoffes hätten, sieht Wieghorst doch gute Chance für eine freie Auswahl. „Wir lassen den Patienten die Wahl, die meisten wollen Biontech oder Janssen.“ Als Arzt halte er alle drei Impfstoffe für gut, die allesamt wirksam seien und vor schweren Verläufen schützten. Insgesamt habe die Praxis seit Anfang April rund 3000 Impfungen gemacht. Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage der Praxis unter wieghorst-risse-ernst.de.

30 Tage im Kühlschrank haltbar

3600 Patienten hat Volkhard Plessen von der Gemeinschaftspraxis an der Hannoverschen Straße in Seelze bereits geimpft. Auch er berichtet, aktuell ausreichend Impfdosen sowohl von Biontech als als auch von Astrazeneca vorrätig zu haben. „Zum ersten Mal seitdem wir mit dem Impfen begonnen haben, haben wir mehr Impfstoff als Patienten“, sagt Plessen. Auch er führe das allerdings nicht auf eine Impfmüdigkeit, sondern eher auf Unwissenheit zurück. Erste Aussagen, das der mRna-Impfstoff nach dem Auftauen innerhalb von fünf Tagen verimpft werden muss, wurden inzwischen revidiert. „Wir können den Impfstoff bei Kühlschranktemperatur 30 Tage lagern“, sagt der Mediziner.

Ärzte raten zur Impfung

Schwere Nebenwirkungen habe der Seelzer Arzt bislang nicht gesehen. Eine Frau habe allerdings nach der ersten Impfung eine leichte Gesichtslähmung entwickelt, die sich aber vollständig wieder zurückgebildet habe. Manche Patienten berichten neben den häufigen Kopfschmerzen auch von Herzrhythmusstörungen. Im Vergleich zu den schweren Corona-Verläufen, die er gesehen habe, halte er diese Begleiterscheinungen der Impfung jedoch als gering und empfiehlt seinen Patienten daher, sich impfen zu lassen. Über den aktuellen Stand zum Thema vorrätige Impfstoffe können sich Patienten auch auf der Praxishomepage unter praxish4.de informieren.

