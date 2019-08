Seelze

Bürgermeister Detlef Schallhorn lädt alle Einwohner für Donnerstag, 22. August, um 18.30 Uhr zum zweiten Austausch rund um die Aufwertung des Seelzer Stadtzentrums ins Foyer des Rathauses, Rathausplatz 1, ein. Die Stadt Seelze setzt damit ihre Bürgerbeteiligung zur zukunftsfähigen Umgestaltung der Innenstadt fort. Bereits im Mai trafen sich zahlreiche Bürger zu einem ersten Termin. Anknüpfend an die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung stehen jetzt konkrete Projekte für die Innenstadt im Mittelpunkt des Treffens. Dazu ist der persönliche Erfahrungsschatz aller Einwohner gefragt, ist Schallhorn überzeugt.

Vertiefungsworkshop und Stadtexperiment im Oktober

Die Teilnehmer können gemeinsam Vorschläge erarbeiten und Projekte entwickeln, wie das Stadtzentrum besser an die Bedürfnisse von Beschäftigten, Kunden, Familien oder Verkehrsteilnehmern angepasst werden kann. „Ich freue mich auf vielfältige Ideen und die konstruktive Diskussion zur Zukunft der Seelzer Innenstadt“, betont der Bürgermeister. In der dritten Oktoberwoche folgt auf den Vertiefungsworkshop ein Stadtexperiment in der Straße Am Kreuzweg, bevor die Beteiligungsreihe Ende des Jahres mit der Ergebnispräsentation schließt.

Die Stadt Seelze bittet alle Interessenten um eine verbindliche Anmeldung zur Teilnahme am zweiten Workshop. Diese kann entweder per E-Mail an luisa.terres@stadt-seelze.de oder telefonisch unter (05137) 828417 vorgenommen werden.

Von Heike Baake