Seelze/Letter

Es ist lange her, dass die Drittklässler der Brüder-Grimm-Schule in Letter das letzte Mal zum Schwimmunterricht gefahren sind. Das Quallebad in Letter, das die Schüler normalerweise als Stätte zum Schwimmenlernen nutzen, wird seit Anfang des Jahres saniert. Die Fertigstellung der aufwendigen Baumaßnahme ist für Sommer 2022 vorgesehen. Die Alternative – das Sportbecken der Kristalltherme in Seelze – ist seit November vergangenen Jahres wegen der Corona-Pandemie geschlossen – die Schülerinnen und Schüler sitzen auf dem Trocknen.

Fast die Hälfte kann nicht schwimmen

„Fast die Hälfte der Kinder kann nicht schwimmen“, sagt Letters Grundschulleiterin Betty Ahrens. Bei den Eltern erlebe sie oft ein Anspruchsdenken – nach dem Motto, das die Schule dafür da sein, den Kindern das Schwimmen beizubringen. Dies sei aber nicht ihr Lehrauftrag. Es gäbe sogar Eltern die davon ausgingen, ihre Kinder lernten in der Schule das Fahrradfahren.

Noch ist unklar, wann die Schwimmer das Sportbecken der Kristalltherme wieder nutzen können. Quelle: Sandra Remmer

In Bezug auf das Schwimmen bleibt Betty Ahrens auch mit Blick auf das neue Schuljahr skeptisch. „Die Stadt hat uns zwar Trainingszeiten in der Kristalltherme zugesichert. Aber es mangelt an Transportmöglichkeiten“, sagt die Schulleiterin. Bislang hätten sie noch kein Busunternehmen gefunden, das den Transport der Schüler von Letter nach Seelze übernehmen kann. Auch der Blick zu den Schwimmbädern in Hannover lasse keine Hoffnung aufkommen. „Auch dort gibt es viel zu wenig Schwimmzeiten. Da haben wir aus der Region gar keine Chance“, glaubt Ahrens.

Schwimm-AG für Nichtschwimmer

Nicht viel anders sieht die Situation an der Regenbogenschule in Seelze aus. „Etwa 60 Prozent der Schüler sind Nichtschwimmer“, sagt die kommissarische Schulleiterin Gerda Schlinke. Zusätzlich zum Schwimmunterricht hätte es an der Regenbogenschule daher eine Schwimm-AG gegeben, die ausschließlich das Ziel hatte, den Mädchen und Jungen das Schwimmen beizubringen. Wegen der großen Nachfrage hätten die Kinder die AG mit dem erreichten Ziel die AG sofort wieder verlassen und in eine andere gewechselt, damit ein weiteres Kind die Chance zum Schwimmen lernen bekommt.

Mehr Personal erforderlich

Alles in allem sei die Nachfrage größer als das Angebot. Und Schlinke befürchtet, dass das auch nicht wirklich besser wird, wenn zumindest das Training in der Kristalltherme wieder möglich ist. „Wegen der Sanierung der Qualle konzentriert sich jetzt alles auf das Sportbecken in der Therme“, sagt die Schulleiterin. Außerdem dürfen – nach den aktuellen Corona-Regeln – nur 15 Kinder gleichzeitig ins Becken. Klassen müssten also geteilt werden. Und während die eine Gruppe zum Schwimmunterricht geht, muss die andere in der Schule betreut werden. Das wiederum bedeute einen zusätzlichen Personalaufwand.

Von Sandra Remmer