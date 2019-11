Letter

„Für mich ist Musik die schönste Feier der Welt“, sagt Gunter Geweke, als er am Donnerstagabend einen Großteil der rund 300 Gratulanten und Gäste im Südflügel des Georg-Büchner-Gymnasiums persönlich begrüßt. Der Leiter der Seelzer Musikschule feierte seinen 40. Geburtstag daher konsequent mit ganz viel Musik: Rund zwei Stunden erlebten seine Gäste auf der Bühne des Gymnasiums einen wahren Saxofonmarathon, bei dem zeitweise mehr als 100 Musiker gleichzeitig einen Auftritt absolvierten. Insgesamt haben sich zehn Saxofonensembles – alle unter Gewekes Leitung gegründet und teilweise noch immer aktiv an der Musikschule – an dem Konzert beteiligt.

Klassik, Pop und Rock – jede Richtung ist vertreten

Eben noch im sportlichen Freizeitdress, steht Geweke kaum zehn Minuten später im blauen Anzug auf der Bühne und beginnt mit der Moderation des Abends. Und schon geht es los. Titel reiht sich an Titel, es ist ein kurzweiliger Abend, den das Publikum erlebt. Begleitet werden die Saxofonspieler von Pastor Nikolaus Kondschak am Schlagzeug, dem Geweke großen Dank für seinen Einsatz ausspricht. Die Auswahl der Stücke deckt ein breites Spektrum ab. Klassik, Pop, Rock – jede Richtung wird bedient. Ravels „Bolero“ ist genauso vertreten wie der „Kleine grüne Kaktus“. Für Stimmung im Publikum sorgt zum Beispiel „Hot Too Touch“ von DJ Felix Jaehn oder „YMCA“ von Village People. Nicht lange dauert es, bis die ersten Handys für Mitschnitte im Publikum aufklappen und die Zuhörer anfangen, rhythmisch zu klatschen oder mit den Füßen zu wippen. Bei „Can’t Wait Until Tonight“ von Max Mutzke entsteht schließlich eine Atmosphäre, bei der oftmals Feuerzeuge gezückt werden.

Abba-Medley als Überraschungsgeschenk

Die meisten der gespielten Lieder hat Geweke selbst arrangiert. Als besonderes Geburtstagsgeschenk erwartet ihn dann aber doch noch eine gelungene Überraschung: Viola Paulmann von den Saxophonixen hat Wort gehalten und ein eigenes Arrangement geschrieben. Überlegen muss Geweke nicht lange, um zu erkennen, dass es ein Medley von Abba ist.

Zugabe nach „ The Race “

Nach der Pause steuert das Programm auf einen der Höhepunkte zu. Mucksmäuschenstill ist es, als Thomas Zander und Bernd Frank mit ihren Instrumenten die Bühne betreten. Beide gehörten zur Band des verstorbenen Roger Cicero und haben ihn auf einer Welttournee begleitet. Der Titel „ The Race“ macht seinem Namen schließlich alle Ehre, mit gefühltem Tempo 300 sind die Saxofonisten unterwegs, und auch ihr ehemaliger Schüler Geweke schließt sich ihnen an. „Das ist ein unglaublich hohes Niveau“, sagt die stellvertretende Musikschulleiterin Katharina Schories.

Standing Ovations zum Abschluss

Am Ende des Abend sind Standing Ovations und der Wunsch nach Zugaben ein schönes Dankeschön für Geweke, der nach eigenem Bekunden „so ein großes Konzert noch nie auf die Beine gestellt hat“. Ein Jahr Zeit habe die Vorbereitung in Anspruch genommen, erzählt der leidenschaftliche Musiker. Gelohnt hat es sich allemal. „Es war der Hammer“, meint Geweke im Anschluss. Als Lehrer der Musikschule hatte er 2004 mit drei Saxofonschülern begonnen. Inzwischen ist deren Zahl auf 70 angestiegen. Als sein Ziel hat Geweke, der 2014 die Leitung der Musikschule übernommen hatte, einmal formuliert, dass jeder Schüler möglichst in einem Ensemble spielen sollte. Dieses Ziel hat er offenkundig erreicht. „Dafür war das Konzert ein guter Beweis.“

Von Sandra Remmer