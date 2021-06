Letter

Ob mit der Kamera, dem Handy oder mithilfe einer Drohne – mit welchem technischen Hilfsmittel sie sich auf Fotosafari begeben haben, das blieb den jungen Teilnehmern beim ersten Fotowettbewerb der städtischen Jugendpflege selbst überlassen. Halten jedoch mussten sie sich an einen Leitfaden, der aus zwölf Themengebieten bestand, und den die Organisatoren Renate Wötzel und Claas Harmsen vorgegeben hatten.

Zwölf Themen bilden Leitfaden

Da gab es beispielsweise Themen wie „Seelze ist ritterlich“, „Seelze ist bunt“, „Seelze ist hell“ oder „Seelze baut Brücken“. Allen Themen gemein war der Bezug zur Obentrautstadt. Die Herangehensweise der Teilnehmerin und der Teilnehmer war ganz unterschiedlich. Maximilian Rieger beispielsweise platzierte in jedem seiner Motive mehrere Playmobilfiguren und schuf so eine Art Serie. Niklas Harmsen setzte auch eine Drohne für die Erledigung seiner Aufgaben ein und präsentierte so beeindruckende Luftbilder. Das Thema Zuhause setzte er mit einer Aufnahme seines Elternhauses in die Tat um. „Seelze ist mein Zuhause, und ein Foto unseres Hauses bringt das zum Ausdruck“, sagte der 18-Jährige.

Einigkeit beim Seelzer Dialog

Für den 16-jährigen Jonas war die sitzende Skulptur eines Frosches im Sonnenuntergang Grund, auf den Auslöser zu drücken, um das Thema „Seelze ist perfekt“ ins Bild umzusetzen. Einig waren sich alle Nachwuchsfotografen offenbar beim Thema „Seelze im Gespräch“, zeigten die Bilder dazu doch alle die Skulpturen „Seelzer Dialog“ vor dem Rathaus, aufgenommen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und beim Thema „Seelze hat Fehler“ waren es beispielsweise kaputte Straßen, überquellende Mülltonnen und neu gebaute Mehrfamilienhäuser, die den Jugendlichen missfielen.

Sechsköpfige Jury entscheidet

Eine sechsköpfige Jury, bestehend aus Andreas Kaiser vom Verein Fotografie und Kommunikation, Renate Wötzel von der Jugendpflege Seelze, Kevin Quadt vom Fotostudio Kurth, Irene Cholewinski aus dem Kulturbüro im Rathaus, Bürgermeister Detlef Schallhorn und dem HAZ-Lokalredakteur für Seelze, Thomas Tschörner, hatte anschließend die Aufgabe, über die Bilder zu urteilen. Auf Platz eins sahen die Juroren schließlich Niklas Harmsen, der sich nun über einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro freut. Auf Platz zwei setzte die Jury Maximilian Rieger, es folgte Jannik Harmsen auf Platz 3.

Wiederholung ist geplant

Insgesamt hatten sich nur fünf Jugendliche zu dem Fotowettbewerb, der bereits im November vergangenen Jahres ausgelobt worden war, angemeldet. „Das finde ich schade“, sagte Renate Wötzel, die bereits mehrfach mit der Fotogruppe der Jugendpflege auf Motivsuche begeben hat. Eine Eintagsfliege soll der Wettbewerb deswegen aber nicht bleiben. „Wir wollen das wiederholen“, kündigte Claas Harmsen an.

Von Sandra Remmer