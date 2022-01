Seelze

Seelzes Ortsbürgermeister Alfred Blume hat durchaus Visionen, was seinen Heimatort betrifft. Auch in seiner zweiten Amtszeit hat der Sozialdemokrat viele Ideen und Vorschläge, wie die Innenstadt aufgewertet und immer wiederkehrende Probleme gelöst werden könnten.

Umleitung könnte Unfälle vermeiden

Als ein Beispiel nennt Blume den Unfallschwerpunkt an der Ausfahrt von Edeka, wo es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Fahrradfahrern und Autos kommt. „Unfälle dort ließen sich vermeiden, wenn der Radverkehr umgeleitet würde“, sagt Blume. Und zwar müsse die Umleitung ab dem städtischen Friedhof hinter dem Einkaufszentrum entlang führen und kurz vor dem Ortseingang nach Letter wieder zurück auf die Hannoversche Straße. Die Ausfahrt als Unfallschwerpunkt könne aber so umfahren werden. Denkbar sei außerdem, auch den Busverkehr hinter dem Einkaufszentrum entlang umzuleiten.

Bürgerbüro in die Soltendieck-Filiale

Auch für das Stadtzentrum der Obentrautstadt hat Blume Vorschläge. So könne er sich beispielsweise vorstellen, dass das Bürgerbüro aus dem Rathaus in die derzeit leer stehende Filiale von Soltendieck umzieht. „Meiner Einschätzung nach wäre dort Platz genug. Das sollte man sich einmal näher ansehen“, sagt Blume. Bürger, die ins Bürgerbüro müssen, könnten das zum Beispiel gleich mit einem Besuch in der daneben befindlichen Eisdiele verbinden. Publikumsverkehr an dieser Stelle würde das Zentrum aufwerten und auch den Platz vor dem Alten Krug mit mehr Leben füllen. Auch der Seelzer Brotkorb habe sich inzwischen gut ins Zentrum integriert. Hatten Anwohner zunächst Befürchtungen – unter anderem wegen Lärm – geäußert und auch an den Ortsbürgermeister heran getragen, sei nun Ruhe eingekehrt. „Die Situation hat sich beruhigt. Ich bekomme so gut wie keine Anrufe mehr“, sagt Blume.

Geschäftshaus mit Tiefgarage denkbar

Wer aus westlicher Richtung nach Seelze kommt, könnte nach Blumes Vorstellungen als erstes ein großes Geschäftshaus mit dazu gehöriger Tiefgarage erblicken. Dabei denkt der Ortsbürgermeister entweder an das Grundstück der ehemaligen Tankstelle oder auch an die Räumlichkeiten der Volksbank, sollte diese sich mal aus Seelze zurück ziehen. „Das Gebäude und die Garage wären dann schon da und man könnte gucken, wie es zu nutzen wäre“, sagt Blume.

Radwege in die südlichen Ortsteile

Als wichtigen Punkt beschreibt Blume auch den Ausbau der Radwege in die südlichen Stadtteile. „Von Seelze-Süd nach Döteberg gibt es zum Beispiel gar keinen Radweg“, sagt Blume. „Wenn man das Einsparen von CO2 ernst nimmt und auch den Berufsverkehr mehr aufs Fahrrad bringen will, dann brauchen wir eine vernünftige Fahrradanbindung in die südlichen Ortsteile“, so der Sozialdemokrat.

Mehr Anwohner bedeuten mehr Infrastruktur

Ein Rechenbeispiel ist für Blume die Frage, ob Seelze noch mehr Wachstum braucht. „Mehr Anwohner bedeuten auch mehr Infrastruktur“, sagt Blume. Einen weiteren Bauabschnitt in Seelze-Süd werde die Stadt noch verkraften können. „Aber dann wird es eng“, so der Ortsbürgermeister.

Von Sandra Remmer