Ein 31-jähriger Mann aus Seelze hat am Freitag zweimal versucht, vor der Polizei zu fliehen. Nach Polizeiangaben hatten Beamte gegen 19 Uhr versucht, den Golf des Mannes an der Straße Am Zweigkanal zu stoppen. Der Fahrer soll auf das Signal nicht reagiert haben und weitergefahren sein. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn kurze Zeit später in Seelze-Süd stellen. Dort versuchten der Fahrer und sein Beifahrer, zu Fuß zu flüchten. Der Versuch misslang jedoch.

Unter Drogen ohne Führerschein

Während der Beifahrer noch vor Ort entlassen wurde, stellten die Polizisten fest, dass der 31-Jährige keinen Führerschein hat und Cannabis konsumiert hatte. Der Seelzer musste die Beamten daraufhin zur Blutprobe auf die Wache begleiten. Das Fahren ohne Führerschein gilt als Straftat, das Fahren unter Drogen als Ordnungswidrigkeit.

Sandra Remmer