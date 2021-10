Seelze

„Ich habe ein sehr gutes Gefühl, es macht Spaß und die Nervosität ist weg“, sagte Rolf Zikowsky am Sonntagvormittag, kurz nachdem der Startschuss zum ersten Maritimen Frühschoppen seit Corona gefallen war. 220 Gäste hatten sich auf den Weg ins Schulzentrum an der Grand-Couronne-Allee gemacht und haben rund fünf Stunden lang den Akteuren auf der Bühne ihre Aufmerksamkeit gezollt. Und weil der Shanty Chor als Gastgeber sich für die sogenannte 2-G-Regel entschieden und somit nur Geimpfte und Genesene Gäste eingelassen hat, bot sich den Zuschauern fast schon ein Bild aus vergangenen Zeiten, denn sowohl Maskenpflicht als auch die Abstandsregel konnte außer Acht gelassen werden.

Auch die weibliche Formation Just for fun ist beim Frühschoppen vertreten. Quelle: Sandra Remmer

Klaus und Klaus feiern Premiere in Seelze

Neben dem Shanty Chor als Gastgeber und seiner weiblichen Formation Just for fun stand zum ersten Mal auch das bekannte Schlagerduo Klaus und Klaus auf der Bühne in Seelze. „Wir haben uns beim ZDF Fernsehgarten kennen gelernt und sofort gut verstanden“, erzählten die beiden Vorsitzenden Rolf Zikowsky und Klaus Hanel. Rund eine Stunde Programmzeit hatten Klaus und Klaus für ihre Fans in der Obentrautstadt vorbereitet.

The Miccis überraschen das Publikum

Mit dem Duo „The Miccis“ hatte Zikowsky dann noch ein weiteres Ass im Ärmel. Außerdem war der Auftritt der beiden Sängerinnen aus Seelze, die sich auf Schlager und Hits aus den 50er und 60er Jahren spezialisiert haben, eine echte Überraschung und hatte sich erst spontan kurz vor Beginn des Frühschoppens ergeben.

Klaus Hanel (Mitte) freut sich über den Auftritt von Klaus und Klaus. Quelle: Sandra Remmer

Shanty-Festival im Juni

Nach dem erfolgreichen Maritimen Frühschoppen am Sonntag blickt der Shanty Chor auch frohen Mutes ins nächste Jahr und kann mit dem zweiten Wochenende im Juni sogar schon einen Termin für das nächste Shanty Festival nennen, wenn der Rathausplatz wieder zur Bühne von Sängern wird, die von Fernweh und Sehnsucht nach Wind und Meer singen.

Von Sandra Remmer