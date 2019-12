Seelze

„Wir werden dreißig Jahre alt und feiern das ganze Jahr“, kündigte Rolf Zikowsky im Februar an. Und was der Chef sagt, das wird gemacht. Und so blickt der Shantychor aus Lohnde zum Jahresende auf viele Höhepunkte zurück, die die maritimen Sänger im Jahr ihres dreißigjährigen Bestehens gemeinsam erlebt haben. Als Höhepunkt zum Saisonende übergab Rolf Zikowsky in Begleitung seines Chors Bürgermeister Detlef Schallhorn die zehnte selbst produzierte CD der Sänger. „Diese CD ist ein echtes Seelze-Produkt. Eingesungen haben wir die 19 Titel im Kirchwehrener Studio von Michelle Schiller, und bei Mediastudios 24 in Letter sind die Cover, Inlays und die CD in erster Auflage erstellt“, sagt Zikowsky anlässlich der offiziellen Übergabe im Rathausfoyer.

Frischer Wind weht aus Lohnde

„Frischer Wind aus Lohnde“, so lautet der Titel des Tonträgers. „Die Auswahl zeigt den frischen Wind, den unser neuer Chorleiter Michael Tewes dem Chor verordnet hat“, erläutert Zikowsky. Dabei wechseln sich Lieder von den Beatles, Freddy, Rod Steward oder Wolfgang Petry mit den neuen Titeln aus dem maritimen Genre ab.

Klaus und Klaus kommen zum Frühschoppen

Nicht nur das Jahr 2019 war mit zahlreichen Höhepunkten für den Shantychor aus Lohnde gespickt. Auch das kommende Jahr beginnt vielversprechend. Für Sonntag, 29. März, lädt der Chor erneut zum maritimen Frühschoppen ins Forum des Schulzentrums an der Grand Couronne Allee ein. Als besondere Gäste begrüßt der Chor an diesem Tag Klaus und Klaus, deren Titel „An der Nordseeküste“ die Hitparaden der 80er Jahre bestimmte. „Wir haben uns bei einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten im Backstage-Bereich kennen gelernt“, sagt Rolf Zikowsky. Die Sympathie stimmte, und schnell waren sie sich einig, dass sie gerne einmal etwas zusammen machen wollen. Da kam die Idee für den Auftritt beim musikalischen Frühschoppen gerade recht. Der Kartenvorverkauf für das musikalische Frühschoppen hat bereits begonnen. Die Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro, an der Tageskasse 25 Euro. Telefonische Kartenvorbestellungen sind unter Telefon (0 51 37) 31 00 möglich.

Termin für das Shanty-Festival steht fest

Auch der Termin für das 26.Internationale Shanty-Festival steht bereits jetzt schon fest. Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juni verwandelt sich der Rathausvorplatz wieder in eine maritime Musikbühne. Zehn Chöre haben sich bereits um einen Auftritt beworben und eine Zusage erhalten – damit ist Gästeliste geschlossen. „Mehr als zehn sind nicht zu stemmen. Auf- und Abbau auf der Bühne für die Technik nehmen viel Zeit in Anspruch“, erläutert Zikowsky.

Von Sandra Remmer