Seelze

Die maritimen Sänger im Shanty-Chor Lohnde sind echte Bühnenprofis und lange im Geschäft. Doch die coronabedingte Zwangspause hat ihre Spuren hinterlassen. „Wir haben uns jetzt dreimal wieder zum Proben getroffen und gemerkt, wir müssen etwas tun“, sagt Rolf Zikowsky. Vor allem im Hinblick darauf, dass am Sonnabend, 10. Juli, das erste echte Konzert des Shanty-Chors auf dem Programm stehe, so der Vorsitzende weiter. Gerade hat er erfahren, dass auch die Stadt grünes Licht gibt und dem Plan so nichts mehr im Wege steht.

Zehn neue Titel im Programm

Von 16 bis 20 Uhr dürfen sich die Freunde dann unter den Schatten spendenden Bäumen im gerade neu eröffnetet Biergarten Hochsaison im Bürgerpark auf ein unterhaltsames und abwechslungsreiches maritimes Potpourri freuen. Schlager, Hits und Evergreens im maritimen Gewand wird es dann geben, sagt Zikowsky. Denn fleißig waren die Sänger in der Corona-Zeit allemal und haben unter mit ihrem Chorleiter Michael Tewes auch zahlreiche neue Titel eingesungen. So haben Lieder wie „Ein knallrotes Gummiboot“ oder „Yellow Submarine“ einen maritimen Anstrich erhalten. Insgesamt sind es zehn neue Titel, die am 10. Juli Premiere feiern.

Eintritt ist frei

Voraussichtlich dürfen mindestens 200 Personen an diesem Tag im Biergarten anwesend sein. Allerdings gilt aktuell noch die Maskenpflicht, zumindest bis der eigene Platz erreicht ist. Allerdings schließt Rolf Zikowsky nicht aus, dass es bis dahin weitere Lockerungen geben kann, die wiederum zu weiteren Änderungen der geltenden Auflagen führen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Der Chor freut sich über Spenden.

Von Sandra Remmer