Seelze

Die YoungStars gehören seit 2002 zum Jugendblasorchester Seelze und bestehen aus 40 Schülern, Studenten und jungen Berufstätigen im Alter von 15 bis 35 Jahren. Zweimal im Monat treffen sichdie jungen Musiker zu Proben und präsentieren ihr Können gern auf Konzerten.

Musikalische Titel versprechen Spannung

Im November ist es wieder so weit: Das jährliche Hauptkonzert steht an. Unter dem Motto „Music in the Dark“ lässt das Blasorchester dann Titel erklingen, die auf keinen Fall Furcht einflößen sollen. Unter der Leitung von Natalie Hönemann beleuchten die Musiker das Thema gekonnt und kreativ. Dabei dürfen die Konzertbesucher durchaus etwas Spannung erwarten, denn die Musik aus Filmen wie „Fluch der Karibik“, „ Star Wars“ oder dem Musical „Tanz der Vampire“ werden zu hören sein.

Intensive Vorbereitung auf Konzerte

Das Orchester ist aus einem Workshop für Instrumentalanfänger hervorgegangen und steht seit der Gründung unter Hönemanns Leitung. Spaß und Freude am Musizieren steht bei den Musikern an erster Stelle. Mittlerweile verfügt das Blasorchester über ein großes Repertoire und erarbeitet immer wieder neue Stücke. An jährlichen Probenwochenenden bereiten sie sich intensiv auf die Konzerte vor. Die Ergebnisse ihrer Probenarbeit präsentieren die YoungStars in ihren Jahreskonzerten. Dann überraschen sie ihr Publikum nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit eigenen Moderationen.

Neue Musiker sind in dem Orchester jederzeit willkommen. Wer Interesse an Filmmusik, Musical, Rock, Pop und Originalliteratur für sinfonische Blasorchester hat, kann sich über die Homepage des Vereins informieren und mit der Orchesterleitung Kontakt aufnehmen. Aktuell werden Querflöte, Horn, Klarinette, erste Trompete, Saxofon, Posaune und Kontrabass gesucht. Gespielt werden Stücke der Stufen drei und vier, was eine gewisse Instrumentenerfahrung voraussetzt.

Sitzplatzreservierung für fördernde Mitglieder

Fördernde Mitglieder des Jugendblasorchester Seelze haben die Möglichkeit, Sitzplätze per E-Mail an vorstand@jbo-seelze.de zu reservieren. Der Eintritt zu den beiden Jahreskonzerten ist frei, jedoch freuen sich die Musiker am Ausgang über eine Spende.

Blasorchester gibt zwei Konzerte Das Sinfonische Blasorchester YoungStars gibt zwei Konzerte: Sonnabend, 16. November, 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr, Neues Forum des Schulzentrums Seelze, Eingang über Grand-Couronne-Allee und Sonntag, 17. November, 16 Uhr, Einlass 15.30 Uhr, Evangelische Kirche St. Johannes, Altes Dorf 10, Hannover-Davenstedt, Parkmöglichkeiten befinden sich in der Langrederstraße. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

Von Heike Baake