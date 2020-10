Letter

Um eine neue Stromleitung zu verlegen, muss ein Abschnitt der vielbefahrenen Stöckener Straße in Letter, auch als Landesstraße 395 bekannt, ab Montag, 9. November, halbseitig gesperrt werden. Nach aktueller Schätzung werden die Bauarbeiten bis Jahresende dauern, so der Sprecher der Stadt Seelze, Carsten Fricke. Eine Ampel soll den Verkehr regeln, der im Wechsel an der Baustelle zwischen der Klappenburgbrücke und der Tankstelle am nördlichen Ortsausgang von Letter entlang geführt werden soll.

Ampel wird im Berufsverkehr per Hand geschaltet

Beschäftigte eines Fachunternehmens bauen die neue Stromleitung mit einer elektrischen Leistungskapazität von 110 Kilovolt im Auftrag eines Energieversorgers ein. Um besonders bei hohem Verkehrsaufkommen flexibel reagieren zu können, hat die Stadt Seelze für die Zeiten des Berufsverkehrs montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr eine Handschaltung der Baustellenampel angeordnet. Weil es schon jetzt im Berufsverkehr auf der Straße zu Staus kommt, sind weitere Behinderungen zu erwarten.

Gesperrt wird in Abschnitten

Die halbseitige Sperrung der Stöckener Straße in Fahrtrichtung Hannover soll in drei bis vier Abschnitten erfolgen und voraussichtlich bis Ende Dezember andauern. Der Abschluss aller Arbeiten ist für Mitte April geplant. Witterungsbedingt kann es jedoch, insbesondere durch anhaltenden Frost oder durch starken Niederschlag, zu einer Verzögerung der Bauarbeiten kommen.

Von Patricia Chadde