Letter

Viele Letteranerinnen und Letteraner hatten sich am Sonntag im historischen Ortskern rund um die Kirche St. Michael versammelt, um das neue Gemeindehaus offiziell einzuweihen. Unter Einhaltung der 3-G-Regel nutzten sie die Gelegenheit, einen ersten Blick in das jüngst fertiggestellte Gebäude zu werfen.

Eine moderne Fassade kennzeichnet das neue Gemeindehaus in Letter. Quelle: Sandra Remmer

Lichtdurchflutete Räume kommen gut an

„Ich finde diesen lichtdurchfluteten Raum super. Ich singe ja auch in der Kantorei, da weiß ich, wie wichtig Licht ist“, sagte Petra Scholl. „Ein großartiges neues Gemeindehaus, ein ganz neues Zentrum für Letter“, lobte Gerold Papsch (CDU) als stellvertretender Bürgermeister der Stadt. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte auch Pastor Andreas Hausfeld als künftiger Gastgeber im Gemeindehaus. „Das Gebäude entspricht mehr als allen Vorstellungen, auch im technischen Bereich mit Blick auf die Multifunktionalität“, sagte Hausfeld.

In mühevoller Kleinarbeit hat Theo Körner aus dem Kirchenvorstand ein Modell des neuen Gemeindehauses gebaut. Quelle: Sandra Remmer

„Hier ist gut sein“

Beim Betreten des neuen Gemeindehauses wird den Besucherinnen und Besuchern in Zukunft als erstes ein 1,50 mal ein Meter großes Bild ins Auge fallen, welches das Ensemble rund um die Kirche mit dem neuen Gemeindehaus und der neuen Grundschule als Luftaufnahme zeigt. Das Kunstwerk trägt den Titel „Hier ist gut sein“, ein Vers aus dem Matthäusevangelium, unter dessen Motto das Haus steht. In unterschiedlichen Schriften, groß und klein, gerade und geschwungen, zieht sich dieser Schriftzug unzählige Male über das Bild, das ein Geschenk des ausführenden Architekten Gerd Lauterbach an die Gemeinde in Letter ist.

Gerd Lauterbach und Marc Wettering enthüllen das Kunstwerk im Foyer. Quelle: Sandra Remmer

Gemeindehaus soll auch vermietet werden

Im neuen Gemeindehaus sind Empfänge oder Matineen nach Gottesdiensten geplant, und auch die Kantorei, die Konfirmanden und verschiedene Seniorengruppen werden die großzügigen neuen Räume nutzen. Hausfeld kann sich zudem vorstellen, das Gemeindehaus auch für private Feiern oder an Vereine zu vermieten. Denn sicher ist: Möbel für den Neubau gibt es noch nicht, das Geld dafür fehlt. „Durch den Neu- beziehungsweise Umbau hatte unsere Schmutz- und Regenwasseranlage keinen Bestandsschutz mehr und musste erneuert werden. Einhergehend damit mussten wir den kompletten Kirchenvorplatz neu pflastern. Diese Extrabaumaßnahme mit Kosten von rund 100.000 Euro waren so nicht im Plan vorgesehen“, erklärt Hausfeld. Um neue Möbel anschaffen zu können, werden Vermietungen des Gemeindehauses nicht zu umgehen sein.

Mit einem Bauchladen verteilt Maren Wettering Infos über die Kirche und das neue Gemeindehaus. Quelle: Sandra Remmer

Klärung der Finanzierung kostet Zeit

Bereits 2014 hatte sich der Kirchenvorstand von St. Michael sich für ein neues Gemeindehaus ausgesprochen. Eine Sanierung des bisherigen Bodelschwinghhauses war mit 850.000 Euro kalkuliert worden und galt damit als unwirtschaftlich und zu teuer. Glücklicher Zufall: Die Stadt Seelze bekundete Interesse an dem Grundstück, auf dem das ehemalige Gemeindehaus stand, weil sie diese Fläche für den Neubau der Brüder-Grimm-Schule dringend benötigte. Damit war das Schicksal des alten Hauses besiegelt und das Startkapital für den Neubau sichergestellt. Langwierige Verhandlungen mit dem Stadtkirchenverband und der Landeskirche über die Finanzierung des mit 1,7 Millionen Euro kalkulierten Neubaus führten dazu, dass die Gemeinde erst im November 2019 zur Grundsteinlegung einladen konnte. Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte sich auch die Einweihung etwas verzögert. Pastor Hausfeld hatte sie sich ursprünglich bereits für den Neujahrsempfang gewünscht.

Von Sandra Remmer