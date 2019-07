Seelze

Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten zur Sanierung der Hannoverschen Straße hat die Stadt eine eigene Baustellenzeitung aufgelegt, mit der sie die Bürger über den Verlauf der Bauarbeiten, Umleitungsstrecken und Parkmöglichkeiten informieren will. Zusätzlich weisen die Stadt und der Verein Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) mit Plakaten auf die Bauarbeiten hin.

Zeitung liegt ab Mittwoch aus

Ab Mittwochnachmittag soll die Zeitung in zahlreichen Geschäften in der Innenstadt ausliegen. Das kompakte Faltblatt fasst alle wichtigen Informationen zu den Sanierungsarbeiten im Auftrag der Region Hannover und die damit verbundenen Auswirkungen für den Verkehr zusammen. In fünf kurzen Absätzen erfahren die Leser alles Wesentliche zum Zeitplan, zu den einzelnen Bauabschnitten, den dort ausgeführten Arbeiten sowie zu verfügbaren Parkplätzen und den Möglichkeiten, den gesperrten Bereich zu umfahren und die Geschäfte dennoch in wenigen Schritten zu erreichen. Denn für Fußgänger bestehen nach Aussage von Stadtsprecher Carsten Fricke trotz der Bauarbeiten keine Einschränkungen: Die Fußwege sind von den Bauarbeiten nicht betroffen. Der Zugang zu allen Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben, Arztpraxen und weiteren angrenzenden Gebäuden und Grundstücken ist weiterhin möglich.

Stadtplan zeigt Parkmöglichkeiten

Ein übersichtlicher Stadtplan in der Baustellenzeitung zeigt diverse verfügbare Parkplätze sowie weitere Stellplätze entlang der angrenzenden Straßen auf. Die Stadt Seelze hat für die Bauphase die Zahl der öffentlichen Stellplätze mit einem temporären Parkplatz auf dem Rathausplatz erweitert, um so den Kunden der Innenstadt sowie den Besuchern des Rathauses kurze Wege zu ermöglichen. Zusätzliche öffentliche Parkplätze sind an der Lindenstraße, Ecke Göxer Landstraße, an der Marienstraße und am Bahnhof Seelze sowie auf dem Rathausparkplatz an der Heimstättenstraße verfügbar.

Plakate informieren zusätzlich

Ergänzend enthält die erste Ausgabe der Baustellenzeitung Kontaktdaten zu Janina Rose vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover sowie zu Seelzes Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt und Wirtschaftsförderer Michael von Dewitz als wichtige Ansprechpartner. Gemeinsam mit der HGS informiert die Stadt zusätzlich auf Plakaten, die in Kürze in zahlreichen Geschäften aushängen werden, über die Sanierung und bittet Kunden für die Einschränkungen um Verständnis.

Weitere Ausgaben sind geplant

„Wir planen mindestens eine, möglicherweise auch mehrere weitere Ausgaben der Baustellenzeitung, um die Bürger über Verlauf und Fortschritt der Arbeiten auf dem Laufenden zu halten“, sagt Carsten Fricke. Darin soll auch die abgebildete Karte, die über die Parkmöglichkeiten informiert, aktualisiert werden. Frische Informationen zu den Bauarbeiten sollen außerdem auch auf der Homepage der Stadt auf www.seelze.de veröffentlicht werden. Zudem will das beauftragte Straßenbauunternehmen betroffene Anlieger per Handzettel über den genauen Ablauf der Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen informieren.

Von Sandra Remmer