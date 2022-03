Letter

Die Stadt Seelze will Anlieger und Interessierte zum bevorstehenden Baubeginn zur Erweiterung des Georg-Büchner-Gymnasiums informieren. Daher lädt sie für Mittwoch, 30. März, 18 Uhr, zu einem Informationsabend in das Foyer der Schule ein. Dafür nimmt die Stadt bis Freitag, 25. März, Anmeldungen entgegen.

28 Unterrichtsräume entstehen im Neubau

Voraussichtlich im Mai 2022 sollen die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt des Neubaus auf dem südwestlichen Schulgelände beginnen. Rund eineinhalb Jahre später soll der Abriss des Südflügels erfolgen, durch den 17 vorhandene Unterrichtsräume wegfallen. Anschließend starten an gleicher Stelle die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Neubaus samt dem angrenzenden überwiegend gläsernen Foyer. Das soll die beiden Teile des neuen Gebäudes miteinander verbinden. In dem Neubau sollen unter anderem 28 Unterrichtsräume, sechs Differenzierungsräume, zehn Fachunterrichtsräume sowie mehrere weitere Räume für Ganztagsangebote, Besprechungen und Arbeitsräume entstehen.

Planer informieren über Ablauf der Bauarbeiten

Beim Info-Abend informieren die Planer im Schwerpunkt über den Ablauf der Bauarbeiten, den zu erwartenden Baulärm und den Verkehr rund um die Baustelle. Die Anlieger sowie Interessierte sollen die Möglichkeit erhalten, frühzeitig Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.

Für die Teilnahme an dem Informationsabend bittet die Stadt Seelze um eine vorherige Anmeldung. Diese nehmen Manuela Wulf oder Jovana Trieglaff per E-Mail an manuela.wulf@stadt-seelze.de beziehungsweise jovana.trieglaff@stadt-seelze.de entgegen. Für die Versammlung gelten die tagesaktuellen Hygienevorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die unter anderem das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes vorsehen.