Stadt Seelze lädt Kinder zum Sommer-Kunst-Camp ein

Seelze

Wo Zwerge werkeln und Elfen träumen: Unter diesem Motto steht das achte Sommer-Kunst-Camp, das zum Erforschen und Erfinden scheuer Geschöpfe einlädt. Das Camp richtet sich an Kinder im Alter von acht bis elf Jahren und findet von Dienstag, 27. Juli, bis Sonnabend, 31. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr im Bürgerpark Seelze statt.

„Einer Legende zufolge bevölkerten einst merkwürdige Wesen und exotische Tiere den Bürgerpark. Neugierig erforschen und erfinden wir die scheuen Geschöpfe, helfen ihnen, sich wieder anzusiedeln und stellen ihnen Beschützer zur Seite“, beschreibt Kulturpädagogin Irene Cholewinski die Idee des Kunstcamps. Bis zu 20 Teilnehmer können mit ihr, Künstlerin Janette Zieger sowie mit Maler, Grafiker und Objektkünstler Uwe Albert im und rund um ein Zirkuszelt ihre Ideen und Kreativität einbringen.

Landart steht im Mittelpunkt

„Gemeinsam wollen wir im Bürgerpark bauen und beobachten, gestalten und erkunden, spielen und experimentieren“, sagt Cholewinski. Im Mittelpunkt steht die Landart. „Wir sammeln Stöcke, Steine, Blätter, Gräser und vieles mehr, und bauen daraus Skulpturen und Behausungen für die neuen Parkbewohner“, so die Kulturpädagogin. Sie ist froh, dass sie das Sommerkunstcamp nach den wochenlangen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie angesichts der sinkenden Inzidenzwerte weiter planen kann.

Künstlerin Janette Zieger schafft im Stil von Landart Fantasiefiguren. Quelle: Janette Zieger

Kinder aus der Krise holen

„Das Konzept wird selbstverständlich stetig an die geltenden Corona-Hygieneauflagen angepasst“, sagt Cholewinski. Entscheidend sei, dass den Kindern auch in diesem Jahr eine Möglichkeit gegeben werde, sich in den Sommerferien kreativ und künstlerisch zu betätigen.

Am letzten Tag des Sommer-Kunst-Camps stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kunstwerke vor. „Diese Präsentation der Ergebnisse durch die Kinder vor Publikum ist von großer Bedeutung und elementarer Bestandteil des Konzeptes“, sagt Cholewinski. Damit werde das Selbstvertrauen gestärkt.

Den genauen Treffpunkt erfahren die Teilnehmer nach der Anmeldung. Die Kosten betragen 50 Euro. Eine Kostenübernahme über das Bildungs- und Teilhabepaket ist möglich. Anmeldungen nimmt Irene Cholewinski unter Telefon (05137) 828155 oder per E-Mail an irene.cholewinski@stadt-seelze.de entgegen.

Von Anke Lütjens