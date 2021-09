Seelze

Der Start der Anmeldungen für die neue Kindertagesstätte An den Grachten steht nach Angaben der Stadt Seelze kurz bevor. Eltern können ab Freitag, 1. Oktober, über das Onlineportal Little Bird einen Platzbedarf für ihr Kind anmelden. Aktuell befindet sich die Kita in Seelze-Süd mit fünf Gruppen noch im Bau. Sie soll im Januar 2022 in Betrieb gehen. Vorgesehen sind drei Kita- und zwei Krippengruppen. Diese benötigt die Stadt dringend, weil der Bedarf an Betreuungsplätzen teils deutlich gestiegen ist.

Außengelände soll im Frühjahr fertig sein

„Falls nicht noch etwas Unvorhergesehenes, etwa eine verspätete Möbellieferung oder Probleme beim Einstellen des Personals, dazwischenkommt, freuen wir uns schon sehr darauf, die Kinder voraussichtlich ab Januar in unserer neuen Kita begrüßen zu können“, sagte Silke Rese-Sussick, Leiterin des Fachbereichs Kinderbetreuung der Stadt Seelze. Die Arbeiten zur Fertigstellung des Außengeländes sollen parallel zum Start des Kita-Betriebs bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Bauzeit beträgt rund 18 Monate

Architekt Adam Kostyra vom Büro Ertaelt & Laes kann die Fertigstellung des großen Neubaus in Zusammenarbeit mit dem städtischen Gebäudemanagement und den gut abgestimmten Arbeiten aller Baufirmen vor Ort somit voraussichtlich nach nur eineinhalb Jahren realisieren. Kostyra war auch für die bereits im Oktober 2019 eröffnete Erweiterung der Kita Hirtenweg verantwortlich.

Auch Integrationsplätze sind vorgesehen

Insgesamt schafft die Stadt Seelze mit der neuen Kita in Seelze-Süd 105 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder im Alter von einem bis zu sechs Jahren. „Darunter sind auch vier Integrationsplätze für Kinder mit Beeinträchtigungen“, ergänzte Rese-Sussick. Der steigende Bedarf an Kita-Plätzen ergibt sich unter anderem aus dem fortwährenden Zuzug nach Seelze. Weitere Gründe sind Geburtenanstieg, die Einführung der Beitragsfreiheit und die sogenannte Flexi-Regelung. Diese ermöglicht schulpflichtigen Kindern, länger in der Kita zu bleiben.

Mit dem Neubau der Kita An den Grachten in Seelze-Süd entstehen drei Kita- und zwei Krippengruppen. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

So haben die geänderten Regelungen nach Angaben der Stadt dazu geführt, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen bei Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren von bislang 98 auf 100 Prozent angestiegen ist. Galt früher für 25 Prozent der Sechsjährigen die Flexikinder-Regelung, sind es mittlerweile 37,5 Prozent. Die Eltern können entscheiden, ob sie ihr Kind einschulen oder ein Jahr länger in der Kita lassen möchten.

Bedarf an Krippenplätzen ist ebenfalls gestiegen

Ebenfalls deutlich gestiegen ist der Bedarf bei den Krippenkindern. „Statt bisher 38 Prozent aller Kinder im Alter bis zu drei Jahren liegt der Bedarf inzwischen bei 45 Prozent“, teilt die Verwaltung mit. Daraus ergibt sich, dass die Stadt Seelze auch weiterhin neue Kita- und Krippenplätze schaffen muss und wird. „Die neuen Plätze in der Kita An den Grachten helfen uns daher sehr dabei, den weiter steigenden Bedarf an Kita- und Krippenplätzen zu decken“, sagte Rese-Sussick.

Die Anmeldung erfolgt online über das Anmeldeportal Little Bird. Die Eingabemaske ist im Internet unter www.seelze.de/lebenswert/familien-soziales/kinderbetreuung zu erreichen. Weitere Fragen beantwortet Bianca Hoffmann von der Abteilung städtische Kitas unter Telefon (05137) 828215 oder per E-Mail an bianca.hoffmann@seelze.de.

Von Anke Lütjens