Seelze

Die Stadt Seelze plant neue Unterkünfte für Obdachlose und Flüchtlinge. Dabei hat die Verwaltung Vorschläge für eine temporäre und eine dauerhafte Unterbringung im Stadtgebiet erarbeitet. Voraussichtlich Ende März wird der Rat der Stadt über die beiden Vorlagen beraten.

Mindestens eine Unterkunft soll ersetzt werden

Bis vor einiger Zeit hatte die Stadt Seelze drei Gemeinschaftsunterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber betrieben. Flüchtlingsfamilien waren an der Almhorster Straße 1 untergebracht, wo es Platz für maximal 47 Menschen gab, denen in 23 Räumen insgesamt rund 470 Quadratmeter zur Verfügung standen. Für weibliche Obdachlose hielt die Stadt eine Unterkunft an der Mühlenstraße 6 bereit, die acht Zimmer mit insgesamt gut 125 Quadratmetern für zehn Erwachsene bietet.Für männliche Obdachlose steht an der Lange-Feld-Straße 120 ein Haus bereit, in dem je nach Belegung der Räume 23 bis 48 Männer wohnen können.

Seit September 2020 ist allerdings die weitere Nutzung der Almhorster Straße 1 von der städtischen Bauaufsicht wegen des schlechten Zustandes untersagt worden (siehe Kasten). Unklar ist derzeit noch, ob die Mühlenstraße 6 als erhaltungswürdig gilt. Zudem hat die Stadt rund 140 Wohnungen für Flüchtlinge angemietet.

An Bahnhofstraße könnten Container aufgestellt werden

Die Verwaltung verweist darauf, dass wegen der grundsätzlich dynamischen Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen vorübergehend ein zusätzlicher Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten besteht. Gleichzeitig müsse die Zeit bis zur Fertigstellung einer neuen Gemeinschaftsunterkunft schnell mit verfügbaren Kapazitäten überbrückt werden. Durch die Unterbringung von Einzelpersonen in Wohncontainern könnten bereits bestehende Wohngemeinschaften in Wohnungen aufgelöst und diese für Familien hergerichtet werden.

Die Stadt hat mehrere Standorte wie etwa die Festplätze in Almhorst, Gümmer und Letter sowie die Feuerwehrgelände an der Mühlenstraße und dem Buchenweg für die Aufstellung von Wohncontainern untersucht, favorisiert aber letztlich eine Fläche an der Bahnhofstraße 9a. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, auf diesem Grundstück eine Containeranlage aufzubauen.

Die Stadt plant an der Bahnhofstraße 9a eine Unterkunft für Einzelpersonen. Vorgesehen sind 26 Wohncontainer, zwei Waschcontainer und zwei Doppelcontainer für Aufenthalt und Küche. Damit könnten dort 24 Menschen untergebracht werden, weil sowohl der technische Dienst als auch Sozialarbeiter je einen Wohncontainer als Büro benötigten. „Bei dieser Betrachtung wurde die Krise in der Ukraine noch nicht berücksichtigt, jedoch ist zum jetzigen Zeitpunkt mit weniger Einzelpersonen aus der Ukraine zu rechnen und von einer Vergrößerung der Einrichtung sollte aus sozialen Gesichtspunkten abgesehen werden“, heißt es in der Vorlage für die politischen Gremien.

Möglicher Standort: Am Blumenauer Weg könnte eine neue Unterkunft gebaut werden. Quelle: Thomas Tschörner

Feste Einrichtung soll genügend Platz bieten

Für eine dauerhafte Unterkunft hat die Verwaltung zwei Alternativen vorgelegt. So könnte die Almhorster Straße 1 saniert werden. Dafür werden Kosten von rund 1,9 Millionen Euro kalkuliert. Die Stadt weist auf eine Mitteilung des Wasserstraßen und Schifffahrtsamtes hin, nach der die Erneuerung der Brücke über den Stichkanal in Auftrag gegeben worden sei. Damit habe die Stadt die Möglichkeit die überlastete Einmündung der Göxer Landstraße (L 390) in die B 441 mit einem Kreisverkehr umzubauen. Eine Entscheidung mit den beteiligten Behörden werde es sicherlich nicht vor 2023 geben.

Bis dahin hält die Verwaltung Investitionen in die Almhorster Straße 1 zumindest für kritisch.

Almhorster Straße 1: Haus wurde als Ausflugslokal gebaut Das Haus an der Almhorster Straße 1 wurde in den Jahren 1911/1912 gebaut. Unter dem Namen „Zur Erholung“ diente das Gebäude als Gastwirtschaft und Ausflugslokal. Nach der Aufgabe des Betriebes kaufte die Stadt Seelze 1989 das Gebäude, sanierte es und nutzte es als Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Alter und intensive Nutzung hinterließen jedoch Spuren an der ehemaligen Gastwirtschaft, die einst durchaus aufwendig gestaltet worden war, unter anderem mit Mosaik im Treppenhaus und einer Eingangstür im Jugendstil. tom

Alternative zwei ist ein Neubau auf einem Grundstück am Blumenauer Weg 1. Dort soll ein Gebäude entstehen, das mindestens so viel Platz wie in den Häusern Almhorster Straße 1 und Mühlenstraße 6 bietet. Der Stadt schwebt vor, mit dem Neubau einen höheren Bedarf abdecken zu können. Denn dann gebe es die Chance, mittelfristig wieder die teilweise zu hohen Kosten oder in einem schlechten Zustand befindlichen angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu reduzieren.