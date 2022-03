Seelze

Eine Woche ist es her, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinen Angriff in der Ukraine gestartet hat. Auf der Flucht vor dem Angriffskrieg in ihrer Heimat sind auch in Seelze bereits die ersten Menschen aus der Ukraine angekommen.

Erste Ukrainer kommen privat unter

„Wir wissen, dass die ersten Ukrainer in Seelze sind. Alle sind bislang jedoch privat untergekommen“, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. Die Stadt befindet sich derzeit im regen Austausch mit der Region Hannover, dem Land Niedersachsen und der Landesaufnahmestelle, um beispielsweise darüber zu sprechen, wie die zu erwartenden Geflüchteten untergebracht werden sollen.

90 Tage lang können die Menschen sich in Deutschland aufhalten, ohne dass es dafür eines Visums bedarf. Während dieser Zeit gäbe es keinen Anspruch auf Leistungen. „Wir müssen gucken, in wie weit Leistungen möglich sind“, sagt Fricke. Auch das gehöre zu den aktuell besprochenen Themen.

Hilfsbereitschaft und Solidarität

Festzustellen sei in jedem Fall eine große Hilfsbereitschaft seitens der Seelzerinnen und Seelzer, die sich solidarisch zeigen und Zeichen setzen. Auch Hilfs- und Spendenangebote sind bereist angelaufen.

Von Sandra Remmer