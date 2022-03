Seelze

In der Obentrautstadt gibt es angesichts des Krieges in der Ukraine eine große Hilfs- und Spendenbereitschaft. Vereinzelt seien bereits Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet in Seelze angekommen und privat aufgenommen worden, berichtet Stadtsprecher Carsten Fricke. Die Stadtverwaltung hat jetzt eine zentrale Kontaktstelle eingerichtet, um Fragen der Seelzerinnen und Seelzer zur Ukraine zu beantworten und über aktuelle Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren.

Bürgermeister ist von Anteilnahme überwältigt

„Ich bin von der großen Anteilnahme und Hilfsbereitschaft der Seelzerinnen und Seelzer überwältigt“, sagt Bürgermeister Alexander Masthoff. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten die Initiative ergriffen, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen oder bei ihrer Flucht aus dem Kriegsgebiet zu helfen. Um Fragen und Informationen zu aktuellen oder geplanten Hilfsangeboten und zur Aufnahme von Flüchtlingen zu kanalisieren und zu koordinieren, benennt der Bürgermeister mit Carsten Herrmann, Leiter der Abteilung Soziale Leistungen, einen Ansprechpartner und hat eine Kontaktstelle einrichten lassen.

Servicetelefon ist ab Montag besetzt

Ab sofort ist ein Servicetelefon montags bis freitags von jeweils 8.30 bis 12 Uhr unter (05137) 828477 erreichbar. Außerhalb dieser Zeit können die Seelzer ihre Anliegen auf einem Anrufbeantworter hinterlassen. Zusätzlich hat die Stadt die E-Mail-Adresse ukraine@stadt-seelze.de eingerichtet, unter der Fragen, Anregungen und Hinweise entgegengenommen werden.

Stadt bereitet Räume für Flüchtlinge vor

Die Stadt rechnet damit, dass in den nächsten Wochen Geflüchtete aus der Ukraine in städtischen Unterkünften aufgenommen werden. „Wir bereiten erste Räume dafür vor“, sagt Carsten Herrmann. Bislang seien nur wenige Menschen aus dem Kriegsgebiet in die Obentrautstadt gekommen, die allesamt privat bei Freunden oder Verwandten angekommen seien, berichtet er. Die Stadt Seelze hoffe, Übersetzerinnen und Übersetzer mit ukrainischen Sprachkenntnissen zu finden.

Landesaufnahmebehörde ist erste Anlaufstelle

Derzeit müssen die ankommenden Menschen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zwingend in der Landesaufnahmebehörde aufgenommen werden, erläutert der Stadtsprecher das Prozedere. Dort werde auch die Zuweisung zu den Kommunen koordiniert. Eine Einhaltung dieses Aufnahmeverfahrens sei die Grundlage für eine Bezugsberechtigung von Sozialleistungen.

Stadt sucht Wohnungen

„Es ist aber absehbar, dass es nicht lange dauern wird, bis diese Menschen auf die Kommunen verteilt werden“, sagt Masthoff. Er würde sich daher freuen, wenn die Stadt per E-Mail an ukraine@stadt-seelze.de möglichst detaillierte Angebote zu verfügbaren Wohnungen oder anderen Möglichkeiten zur Unterbringung erhalte.

Keine Aktion auf eigene Faust

Masthoff ruft die Seelzer dazu auf, bei der Organisation von Unterstützungsangeboten möglichst koordiniert und gezielt vorzugehen. „Jedes Hilfsangebot ist wertvoll und wird geschätzt. Doch bitte unternehmen Sie nichts auf eigene Faust“, richtet sich der Bürgermeister an die Helfer. „Die derzeit aufnehmenden Kommunen in den Anrainerstaaten wie Polen oder Rumänien stehen unter anderem mit den jeweiligen Partnerkommunen in Deutschland in Kontakt“, erläutert er. In Zusammenarbeit mit den großen Hilfsorganisationen würden diese für Hilfstransporte mit geschulten und ausgebildeten Kräften vor Ort sorgen.

Spenden sollten bei Sammelstellen abgegeben werden

Daher ruft der Bürgermeister dazu auf, Sachspenden ausschließlich in Sammelstellen abzugeben, die entsprechend aufgestellt und vorbereitet sind und die mit seriösen Hilfsorganisationen kooperieren. Dabei sei es aber auch wichtig, bei den Sammelstellen nachzufragen, welche Sachspenden konkret benötigt werden. „Die großen Hilfsorganisationen weisen darauf hin, dass Geldspenden flexibler und effizienter eingesetzt werden können“, sagt Carsten Herrmann. Wichtig sei, dass auch für die Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine nur das gespendet wird, worum Betroffene und seriöse Organisationen gezielt bitten. Zu den seriösen Anbietern zählten unter anderem das „Bündnis Entwicklung Hilft“ und die „Aktion Deutschland Hilft“ als Zusammenschlüsse deutscher Hilfsorganisationen.

Aktuelle und ergänzende Informationen zu den weiteren Entwicklungen zu diesem Thema wird die Stadt Seelze auf ihrer Internetseite seelze.de veröffentlichen.

Von Thomas Tschörner