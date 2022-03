Seelze

Für Geflüchtete aus der Ukraine gibt es in Seelze ab sofort eine zentrale Anlaufstelle. „Die Anlaufstelle leitet alle wesentlichen Schritte zum Aufenthalt und Leistungsbezug von Geflüchteten in Seelze ein – von der Registrierung über die Vermittlung einer Unterkunft und Sicherung des Lebensunterhalts bis zur Prüfung und Gewährung weiterer Unterstützungsmöglichkeiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, sagt Carsten Herrmann, Leiter der Abteilung Soziale Leistungen und Koordinator der städtischen Flüchtlingshilfe.

Auch für Geflüchtete, die bereits von der Landesaufnahmebehörde registriert worden sind, ist die Anlaufstelle nach ihrem Eintreffen in Seelze der zentrale Ort für alle Fragen und weiteren Formalitäten. Termine vergibt die Stadt Seelze unter Telefon (0 51 37) 82 84 77 oder per E-Mail an ukraine@stadt-seelze.de. Der Zugang erfolgt über die Einlasskontrolle am Haupteingang des Rathauses.

Auskunft auch per Telefon

Für alle weiteren Fragen und Informationen zu aktuellen oder geplanten Hilfsangeboten und zur Aufnahme von Geflüchteten hat die Stadt Seelze zudem eine Kontaktstelle einrichten lassen. Das Servicetelefon ist ab sofort montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr ebenfalls unter der Rufnummer (0 51 37) 82 84 77 erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet, über den die Seelzerinnen und Seelzer ihre Anliegen schildern können. Außerdem können sie ihre Fragen, Anregungen und Hinweise auch per E-Mail an ukraine@stadt-seelze.de senden. Die Stadt Seelze sammelt dort alle Anfragen und wird den jeweiligen Bürgerinnen und Bürgern eine Rückmeldung zukommen lassen.

Bürgermeister Alexander Masthoff weist darauf hin, dass die Stadt Seelze weiterhin Menschen mit ukrainischen Sprachkenntnissen sucht, die als Übersetzerinnen und Übersetzer helfen möchten. Außerdem nehme die Stadtverwaltung über die Kontaktstelle Angebote zu verfügbarem privaten Wohnraum entgegen, der als Unterkunft für Geflüchtete geeignet ist.

Homepage wird regelmäßig aktualisiert

Aktuelle und ergänzende Informationen zu den weiteren Entwicklungen, zu aktuellen oder geplanten Hilfsangeboten und zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine wird die Stadt regelmäßig auf ihrer Internetseite seelze.de veröffentlichen.