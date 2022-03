Seelze

Der Krieg in der Ukraine belastet auch Kinder und Jugendliche in der Obentrautstadt in vielfältiger Weise. Als ein Angebot zur Unterstützung von Familien lädt die Stadt Seelze für Dienstag, 29. März, 20.30 Uhr, zu einer Onlinegesprächsrunde mit dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Carsten Thiele von der Chipa (Beratungsstelle Childs and Parents) ein.

„Das löst viele Reaktionen aus“

„Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle. Auch unsere Kinder bekommen mit, dass ein Krieg unser aller Leben verändert“, sagt Edda Apitz vom städtischen Familienservicebüro. „Das löst Ängste, Unsicherheiten, Trauer und verschiedene andere Reaktionen aus.“ Um Familien eine Hilfe anbieten zu können, mit diesen vielen Informationen, Gefühlslagen und Anforderungen im Alltag gut umgehen zu können, habe die Stadt Seelze mit dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Carsten Thiele von der Chipa aus Garbsen einen idealen Gesprächspartner für das Onlineangebot gefunden. Im Anschluss an einen Vortrag erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen.

Link auf städtischer Homepage

Die rund 90-minütige Onlinegesprächsrunde mit dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Carsten Thiele am Dienstag, 29. März, beginnt um 20.30 Uhr. Die Teilnahme ist über eine kostenlos nutzbare Videokonferenz-Plattform möglich. Den direkten Link zur Lesung stellt die Stadt Seelze am Veranstaltungstag rechtzeitig auf ihrer Internetseite seelze.de zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.