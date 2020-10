Stadt Seelze sucht historische Fotos für Benefiz-Kalender

Seelze

Für den Benefiz-Kalender 2021 suchen die Stadt Seelze und das Fotostudio Kurth noch historischen Fotos aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Der Abgabetermin ist bis Mittwoch, 28. Oktober, verlängert worden. „Wir haben die Abgabefrist um zehn Tage verlängert, um noch möglichst viele weitere gelungene Aufnahmen aus den beiden vergangenen Jahrhunderten zu erhalten“, sagt Fotograf Kevin Quadt, Inhaber des Fotostudios Kurth. Gemeinsam mit Carsten Fricke vom Stadtmarketing der Stadt Seelze ruft er alle Seelzer dazu auf, ihre schönsten historischen Fotos aus dem gesamten Stadtgebiet an das Fotostudio Kurth in digitaler Form zu senden oder diese dort auf Papier einzureichen. Die Teilnehmer müssten für alle eingereichten Aufnahmen auch über die Bildrechte verfügen, betont Fricke.

Erlös ist für den Seelzer Brotkorb bestimmt

Eine Jury wird aus allen Einsendungen das schönste Motiv für jeden Monat auswählen. Die zwölf Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Sie werden auf ihrer jeweiligen Kalenderseite namentlich erwähnt und erhalten zudem einen Kalender gratis. Der Kalender geht auf eine Initiative von Bürgermeister Detlef Schallhorn zurück und wurde Ende 2017 erstmals veröffentlicht. Das Fotostudio Kurth übernahm kostenlos Design und Verkauf. Voraussichtlich Anfang November soll der Benefiz-Kalender im DIN-A3-Format in einer auf 100 Exemplare limitierten Auflage erscheinen und ist im Fotostudio Kurth für 15 Euro erhältlich. Wie in den Vorjahren ist der gesamte Erlös nach Abzug der Druckkosten und der Mehrwertsteuer für den Verein Seelzer Brotkorb bestimmt, in dem Ehrenamtliche eine Lebensmittel- und Bekleidungsausgabe für bedürftige Menschen organisieren.

Anzeige

Fotos können ab sofort eingereicht werden

Einsendungen für den Fotowettbewerb können per E-Mail unter dem Stichwort „Kalender 2021“ an info@fotostudio-kurth.de geschickt werden. Jeder Teilnehmer darf mit Angabe des Namens, der Adresse und einer Telefonnummer sowie des genauen Ortes und möglichst des Datums der Aufnahmen bis zu fünf Fotos einreichen. Digital eingesendete Fotos sollten über eine Mindestauflösung von 5 Megapixeln beziehungsweise 3 Megabyte verfügen, um für den Druck geeignet zu sein. Bei Papierfotos bitten die Organisatoren darum, diese in einem Umschlag mit all diesen Daten abzugeben oder zuzusenden – an das Fotostudio Kurth, Hannoversche Straße 21, 30926 Seelze. Eingereichte Papierfotos können voraussichtlich ab Anfang November im Fotostudio Kurth wieder abgeholt werden.

Von Thomas Tschörner