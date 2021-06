Seelze

Zum nächsten „Rund-um-die Ausbildung-Frühstück“ lädt die städtische Wirtschaftsförderung für Donnerstag, 1. Juli, um 8.30 Uhr, ein. Dieser rund 90-minütige Austausch wird trotz der inzwischen gelockerten Kontaktbeschränkungen noch einmal online erfolgen. „Neben dem Austausch soll es primär um das Thema des Ausbildungsplatzangebots und der Kontaktmöglichkeiten zwischen Seelzer Betrieben und Ausbildungssuchenden gehen“, sagt Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt. „Dabei stellen wir unter anderem den Digitalen Zukunftstag 2021 vor.“ Zwölf Seelzer Betriebe hätten bereits an diesem Format teilgenommen.

Im Anschluss daran gibt eine Referentin des Vereins Ausbildung im Verbund pro regio e.V., ein Netzwerk engagierter Unternehmer und Kommunen, einen Überblick über neu gestaltete Förderprogramme und Unterstützungsmöglichkeiten für Ausbildungsbetriebe in der Corona-Pandemie geben.

Anmeldungen ab sofort möglich

Für das virtuelle Frühstück haben die Seelzer Ausbildungsbetrieben Kaffee, Tee, einen Müsliriegel und ein kleines Ringlicht zugeschickt bekommen. Angaben der Wirtschaftsförderung zufolge sind auch alle anderen Betriebe, die sich für das Thema Ausbildung interessieren und keine Einladung erhalten haben, willkommen.

Info: Wirtschaftsförderer Michael von Dewitz nimmt für das Online-Frühstück ab sofort unter Telefon (0 51 37) 82 84 10 oder formlos per Fax unter (0 51 37) 82 81 99 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-seelze.de Anmeldungen entgegen. „Wir übermitteln dann rechtzeitig einen Link mit den Einwahldaten“, so von Dewitz.

Von Heike Baake