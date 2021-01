Stadt Seelze verschärft Corona-Kontrollen

Seelze

Erneut haben Bund und Länder die Corona-Maßnahmen aufgrund anhaltend hoher Infektionszahlen verschärft. Aus diesem Grund kündigt auch die Stadtverwaltung an, dass Beschäftigte des städtischen Ordnungsdienstes bis auf Weiteres bei zusätzlichen Einsätzen in der Öffentlichkeit kontrollieren werden, ob die Bürger sich an die geltenden Kontaktbeschränkungen halten und die Hygienevorschriften befolgen.

Kontrollen für den Schutz der Gesundheit

„Die vermehrten Kontrollen dienen dem Gesundheitsschutz der Seelzer“, sagt Alexander Klein vom Fachbereich Ordnung und Soziales der Stadt Seelze. Im Schwerpunkt werde der Ordnungsdienst seine Präsenz vor Supermärkten, Drogerien, Bahnhöfen, Imbissen und weiteren Gastronomiebetrieben nochmals erhöhen. Doch auch den weiteren öffentlichen Raum werde der Ordnungsdienst kontrollieren. Bei klaren Verstößen gegen die Corona-Verordnung, unter anderem gegen die Kontaktbeschränkungen, das Einhalten von Mindestabständen sowie die Maskenpflicht an den Bahnhöfen, Bushaltestellen und öffentlichen Parkplätzen vor Geschäften, werde der Ordnungsdienst entsprechende Bußgeldverfahren einleiten.

Anzeige

Lesen Sie auch Wochenmarkt in Seelze: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Einhaltung der Maskenpflicht

Informationen unter seelze.de

Zahlreiche Informationen zu den aktuellen Corona-Regeln sind unter anderem auf der Internetseite der Stadt unter www.seelze.de verfügbar. Antworten auf weitere Fragen zur Corona-Pandemie erhalten Bürger über die Hotline der Region Hannover, die montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon (05­ 11) 3­­ 00 34 34 zu erreichen ist.

Von Sandra Remmer