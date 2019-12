Stadt organisiert lädt heute zu Diskussionsabend zum Seelzer Brotkorb ein

Seelze

Zu einem Informations- und Diskussionsabend zum Betrieb des Seelzer Brotkorbs lädt die Stadt Seelze für Donnerstag, 5. Dezember, in das Forum der Geschwister-Scholl-Schule ein. Beginn ist um 19 Uhr. Hintergrund ist der geplante Umzug des Brotkorbs in das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße 2, in dem die Stadt Räume anmieten möchte. Auch eine Kaufmöglichkeit wird geprüft. Die ehrenamtlichen Helfer des Brotkorbs versorgen rund 700 Bedürftige mit Lebensmitteln. Weil der Brotkorb sein bisheriges Domizil am Rande des Schulzentrums wegen der Erweiterung des Schulzentrums verliert, sollen künftig an der Schillerstraße die Lebensmittel ausgegeben werden. Dieser Plan war bei der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) auf Skepsis gestoßen. Befürchtet wurde vor allem ein Andrang der Kunden vor dem Gebäude. Die Stadt kam den Eigentümern entgegen, unter anderem mit einem separaten Eingang und der Zusage, dass Wartezonen für die Kunden des Brotkorbs nur innerhalb des Gebäudes eingerichtet werden.

Bürgermeister hofft auf konstruktives Gespräch

Bürgermeister Detlef Schallhorn und Ortsbürgermeister Alfred Blume hofften, mit vielen Bürgern und Vereinsmitgliedern in ein konstruktives Gespräch zur Zukunft des Seelzer Brotkorbs zu kommen, teilte Stadtsprecher Carsten Fricke mit. „Ziel des Abends ist der gemeinsame Austausch zugunsten eines praktikablen, tragfähigen und nachbarschaftlich verträglichen Konzepts für den Betrieb des Seelzer Brotkorbs“, erklärte Schallhorn. Der Zugang zum Forum der Geschwister-Scholl-Schule ist auf dem kürzesten Weg über den Pausenhof an der Grand-Couronne-Allee möglich.

Lesen Sie auch

Seelzer Brotkorb erhält separaten Zugang

Seelzer Brotkorb sucht Verstärkung

SPD will einvernehmliche Lösung für Schillerstraße

Umzug des Brotkorbs beunruhigt Anwohner weiter

Von Thomas Tschörner