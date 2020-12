Seelze

In der Region Hannover ist Seelze die jüngste Stadt und hat nach eigenen Angaben die höchste Geburtenrate und zeigt Gespür für die Bedürfnisse junger Familien. „Unser Familienservicebüro hat seine zahlreichen Angebote den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie angepasst, damit wir weiter für Sie da sein können“, sagt Stefan Oltsch. Er leitet in der Stadtverwaltung die Abteilung Soziale Betreuung. Jetzt hat das Servicebüro sein erstes Magazin mit dem Titel „Familien in Seelze“ veröffentlicht.

Magazin hilft in Kontakt zu bleiben

Seit Anfang November haben Mitarbeiter der Stadt an dem Magazin mit dem Kurztitel FIS gearbeitet. In den kommenden Tagen wird es allen Seelzer Familien mit Kindern bis zu einem Alter von 14 Jahren per Post zugestellt. Digital ist es unter www.seelze.de zu finden. „Ursprünglich wollten wir das Magazin vor den Weihnachtsferien in Kindergärten und Schulen verteilen“, sagt Edda Apitz vom Familienservicebüro. Aber weil die Kinder derzeit vor allem zu Hause betreut werden, nutze die Stadt jetzt den Postweg.

Das Heft soll jungen Familien Orientierung zu Angeboten in der Stadt geben. So werden etwa die Stadtmitarbeiter, die bei Erziehungsfragen telefonisch zur Verfügung stehen, vorgestellt. Ganz praktische Anregungen und Anleitungen, damit es nicht langweilig wird, gibt es ebenfalls. Zum Beispiel wird die Herstellung von Knetseife beschreiben. Außerdem gibt es ein Wimmelbild, das vom Seelzer Nachwuchs gezeichnet wurde.

Azubis haben Rallye entwickelt

In einem weiteren Beitrag erläutert ein hannoverscher Familientherapeut, wie sich die Pandemie auf das Leben von Kindern und Jugendlichen auswirken kann und gibt Anregungen, wie sich die Psyche des Nachwuchses stärken lässt, damit sie den Anforderungen gewachsen bleiben.

Das Magazin soll auch dabei helfen, Seelze zu erkunden: „Unsere Auszubildenden haben eine tolle Rallye durch den Stadtkern entwickelt, die den Blick auf zahlreiche Besonderheiten lenkt“, sagt Oltsch. Der Start ist flexibel, man kann an jedem Punkt anfangen. „Auf der vier Kilometer langen Strecke sind unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen“, so Apitz.

Kinder und Jugendliche können Mitmachen

Bei der nächsten Ausgabe des Magazins, sind Kinder und Jugendliche ausdrücklich zum Mitmachen eingeladen. Zwei Schneeflocken zum Ausschneiden sind im Magazin abgedruckt, auf denen jeder seine Wünsche und Ideen schreiben und im Rathaus abgeben kann. „Im Familienservicebüro wird es also auf jeden Fall eine Schneeflocken-weiße Winterzeit.“ Das hoffen Oltsch, Apitz und alle, die am Magazin mitgewirkt haben.

Von Patricia Chadde