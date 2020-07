Seelze

Ob in den eigenen vier Wänden oder im Urlaub: Mit der richtigen Lektüre lassen sich die Sommerferien überall versüßen. Das Team der Stadtbibliothek in Seelze hat sein Buchangebot rechtzeitig zum Ferienbeginn noch einmal aufgestockt und dabei vor allem die Wünsche der regelmäßigen Besucher berücksichtigt.

Tonies sind bei Kindern angesagt

„Die Geschichte ,Ferien auf Saltrokan’ von Astrid Lindgren ist als Bilderbuch wunderschön illustriert“, sagt Büchereimitarbeiterin Kristin Rohde mit Blick auf den Kinderbuchklassiker der schwedischen Autorin. Neben den vielen schönen Bilder enthält das Buch auch lange Textpassagen, sodass es sich sowohl zum Vorlesen als auch zum selber schmökern für ältere Kinder eignet. Das Kinderbuch „Hasen rasen mit dem Bus“ von Philip Ardagh und Ben Mantle ähnele ein wenig einem sogenannten Wimmelbilderbuch und biete Kindern auf jeder Seite viele Details zum Entdecken an.

Anzeige

„Superhelden sind in jedem Alter beliebt“

Besonders kleinere Kinder bis zum Grundschulalter leihen sich auch gerne Tonies aus. Diese kleinen Figuren in Form eines beliebigen Titelhelden wie Wickie, Räuber Hotzenplotz oder Benjamin Blümchen werden programmiert und auf die entsprechende Tonie-Box platziert, durch die die Geschichte dann vorgelesen wird.

Weitere HAZ+ Artikel

Bei Kindern ab etwa zehn Jahren erfreuten sich nach wie vor Comicbücher großer Beliebtheit. Zum Beispiel die Iron Man, Thor und andere aus der Marvel-Reihe „Avengers“. „Superhelden sind in jedem Alter beliebt“, weiß Rohde. „Viele Eltern finden es nicht gut, wenn ihre Kinder Comics lesen. Ich finde, da spricht nichts gegen. Es ist besser, als gar nichts zu lesen“, sagt die Bücherfachfrau. Auch Comic-Romane, wie zum Beispiel die Reihe „Lotta-Leben“, würden gerne ausgeliehen, genauso wie Internatsgeschichten à la „Hanni und Nanni“.

Tiergeschichten genießen die Gunst der Kinder

Manche Dinge ändern sich nie –und so sind Pferdebücher vor allem bei den Mädchen immer noch auf den ersten Plätzen zu finden. Grundsätzlich bestätigt Kristin Rohde, dass Geschichten mit Tieren in der Hauptrolle sehr gerne gelesen werden. Während der Hase Podkin Einohr seine Hasenfamilie vor Dieben beschützt und den Kampf gegen die sogenannten Gorm-Krieger ausficht, klärt das Stinktier Flätscher in der gleichnamigen Reihe Verbrechen in der Menschenwelt auf.

Nord- und Ostsee stehen im Fokus

Bei den erwachsenen Lesern stellt das Team der Bücherei derzeit ein große Nachfrage nach Urlaubsratgebern für Deutschland fest. Das Interesse am Heimatland zeigt sich auch bei den Romanen. „Leichte Bücher, die an der Nord- oder Ostsee spielen, werden sehr gerne ausgeliehen“, erzählt Rohde und nennt als Beispiel die „Inselbücherei“-Reihe von Janne Mommsen. „Das gibt es für viele einen hohen Wiedererkennungswert“, meint Rohde. Zudem würden viele Bücher zum Thema Nachhaltigkeit ausgeliehen. Und auch das Buch der ehemaligen Landesbischöfin Margot Käßmann zum Thema Freundschaft („Freundschaft, die uns ein Leben trägt“)werde oft ausgeliehen.

Anmeldungen zum Juliusclub noch möglich

Für Kinder und Jugendliche, die gerne lesen, bieten die 150 Bücher die zur Auswahl des Juliusclubs gehören ein zusätzliches Angebot. Den Flyer mit dem Anmeldeformular dafür gibt es in der Bibliothek an der Goethestraße. Noch bis Donnerstag, 3.September, läuft diese gemeinsame Aktion der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen. Sie bietet die Möglichkeit, durch Buchbewertungen ein Lese-Diplom zu erhalten. Außerdem gibt es noch drei weitere Ferienaktionen, die aufgrund von Covid-19 in diesem Jahr allerdings virtuell per Videokonferenz stattfinden werden.

Von Sandra Remmer