Seelze

Einen faustgroßen Stein hat ein Unbekannter am Mittwoch, 6. Oktober, gegen einen Linienbus an der Hannoverschen Straße geworfen. Der Täter entkam unerkannt.

Zu dem Vorfall kam es um 17.43 Uhr, als der Bus des Unternehmens Regiobus gerade an der Haltestelle Obentrautdenkmal stand, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. „Zu diesem Zeitpunkt versteckte sich ein bislang unbekannter Täter hinter einem in der Nähe geparkten Transporter und warf einen faustgroßen Stein gegen eine Seitenscheibe des Linienbusses“, schildert ein Sprecher der Polizei Seelze.

Scheibe stark beschädigt, Fahrgäste aber nicht verletzt

Durch diesen Wurf wurde die Scheibe stark beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro, der Bus musste ausgetauscht werden. Fahrgäste wurden durch den Steinwurf nicht verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Täter in unbekannte Richtung flüchten. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten in Seelze unter (05137) 82 71 15 entgegen.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich in Hannover ein ähnlicher Fall ereignet. Zwei Schüler (13 und 14 Jahre) hatten Steine auf einen mit Passagieren besetzten Üstra-Linienbus geworfen, der zur Mittagszeit auf der Kirchröder Straße unterwegs war. Fahrerin und Insassen wurden nicht verletzt. Allerdings wurde die Seitenscheibe beschädigt.

Von Simon Polreich