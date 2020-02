Seelze

Der Seelzer Brotkorb wehrt sich weiter gegen den separaten Eingang in seine geplanten neuen Räume an der Schillerstraße 2. Der Eingang war vom Rat der Stadt Seelze beschlossen worden. Unterstützung erhält die Einrichtung, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, von der zweiköpfigen Fraktion Die Linke, in der der Brotkorbvorsitzende André Meyer der Fraktionsvorsitzende ist. In einem Antrag fordert Die Linke, das Raumkonzept des Brotkorbs umzusetzen und den Ratsbeschluss vom 12. Dezember entsprechend zu ändern. Im Ausschuss für Ordnung und Soziales konnten Linke und Brotkorb einen Teilerfolg erzielen: Der Ausschuss vertagte am Mittwochabend eine Entscheidung und will nächste Woche in einer Sondersitzung vor der regulären Ratssitzung am Donnerstag erneut über die Räume des Brotkorbs sprechen.

Verwaltung verweist auf Zeitdruck

In der Ausschusssitzung verwies Kay-Uwe Kiene, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales, auf den Zeitdruck: Der Brotkorb müsse seine Räume am Schulzentrum Mitte März räumen, weil dort die neue IGS erweitert werden soll (siehe Kasten). „Wir haben einen gültigen Ratsbeschluss, den wir umsetzen müssen – das ist kein Prüfauftrag“, betonte Kiene. Und dieser Beschluss sage ganz klar, dass im Bereich der Garagenzufahrt eine neue Eingangstür für den Brotkorb geschaffen werden muss. Der Rat hatte damit auf Forderungen der Wohnungseigentümergesellschaft (WEG) der Schillerstraße 2 reagiert, die durch den Brotkorb Nachteile vor allem durch Störungen des Wohnumfeldes befürchtet hatten. Dieser Kompromisslösung erteilte der Brotkorb eine Absage, der weiter auf der Nutzung des neben dem Haupteingang der Wohnanlage vorhandenen Eingangs für die sozialen Einrichtungen bestand. Ansonsten sei das Raumkonzept des Brotkorbs nicht umsetzbar.

Ratsvertreter waren zur Besichtigung der neuen Räume für den Brotkorb gekommen. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Brotkorb lehnt Konzept weiter ab

Im Auftrag der Stadt hatte sich ein Architekt erneut mit der Immobilie beschäftigt und mehrere Entwürfe vorgelegt, sagte Stefan Oltsch, Leiter der Abteilung Soziale Betreuung. „Zu allen Konzepten konnte aber keine Einigung zwischen dem Architekten und André Meyer erzielt werden“, berichtete Oltsch. Nun stehe die Stadt ganz massiv unter Zeitdruck. Aus Perspektive der Verwaltung glaube er aber, dass das Konzept praktikabel sei.

Ausschussvorsitzender spricht von Dilemma

Die Verwaltung habe ihren Job gemacht und die Situation zu retten versucht, sagte der Ausschussvorsitzende Gerold Papsch ( CDU). Weil der Vorsitzende des Brotkorbs dies abgelehnt habe, „haben wir ein Dilemma“. Inzwischen läge der Stadt ein Schreiben des Anwalts der WEG vor, sagte der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg. Darin werde bemängelt, dass der Brotkorb die neuen Räume beziehe und diese dann erst umgebaut werden würden. Dies widerspreche dem Ratsbeschluss. Der Anwalt rügt zudem, dass die Stadt im September noch mitgeteilt habe, dass die Planung des Schulneubaus erst Ende 2021 abgeschlossen sei. Nun solle der Brotkorb bereits bis zum 15. März seine bislang genutzten Räume verlassen haben. Grünen-Fraktionschef Knut Werner betonte die Gültigkeit des Ratsbeschlusses. Dieser bestehe allerdings aus mehreren Punkten. „Es bleibt die Frage, ob alle Punkte erst abgearbeitet werden müssen, bevor der Brotkorb einzieht“, sagte Werner.

Meyer hält Kinder durch Lieferverkehr für gefährdet

Auf die Frage von Oltsch, wo der Brotkorb Widersprüche zu seinem Konzept sehe, sagte Meyer, dass das Vorhaben nicht umsetzbar sei. „Es geht nicht.“ Würde es einen separaten Eingang geben, würden Menschen vor der Tür stehen. Diese könnten von den Mitarbeitern des Brotkorbs nicht abgeholt werden. Es sei auch mit spielenden Kindern zu rechnen, die durch den Lieferverkehr gefährdet seien. Dorothea Plitzke ( CDU) regte an, den Lieferverkehr zu verlegen. Die Lebensmittel müssten nicht während der Stoßzeiten in die Räume gebracht werden. Und auch der Flur im Gebäude sei keine 250 Meter lang. „Ich nehme gern einen Tag Urlaub und spreche mit den Zulieferern.“

Ausschuss ist ratlos

Klingenberg fragte, wie mit dem Ratsbeschluss umgegangen werden solle. Denn Meyer lehne einen separaten Zugang kategorisch ab. „Wir müssen sehen, wie wir die Kuh vom Eis kriegen“, sagte Alfred Blume ( SPD). Papsch betonte, dass die Politik doch nur die beste Lösung für alle gewollt habe. Er regte neue Gespräche an. Der Ausschuss einigte sich schließlich darauf, das Thema zu vertagen und in einer Sondersitzung in der nächsten Woche erneut zu behandeln.

Brotkorb-Vorsitzender André Meyer hofft auf eine Änderung des Ratsbeschlusses. Quelle: Thomas Tschörner (Archiv)

Brotkorb sammelt Unterschriften

Unterdessen sammelt der Brotkorb weiter Unterschriften, um den Ratsbeschluss aufheben zu lassen und ihm zu ermöglichen, sein Raumkonzept doch noch umzusetzen. „Wir machen erst einmal weiter“, sagte Meyer am Donnerstag auf Anfrage. Die Politik habe die Brisanz des Themas erkannt. Das sei ein guter Weg, auch wenn das für den Brotkorb zu spät käme. Er werde weiterhin dafür kämpfen, dass der separate Eingang nicht geschaffen werde.

Stadt braucht Platz am Schulzentrum Bereits im Mai 2018 hatte der Rat mit großer Mehrheit der sogenannten Nutzerbedarfsplanung für den Aus- und Umbau des Schulzentrums Seelze zur Integrierten Gesamtschule zugestimmt, berichtet Stadtsprecher Carsten Fricke. Die Stadt rechnet in der Sekundarstufe I mit jeweils sieben Klassen in den Jahrgängen fünf bis zehn. Die Oberstufe, deren Einführung bereits vom Rat beschlossen wurde, soll dreizügig sein. Während zunächst im Gebäudebestand für den jeweils neuen fünften Jahrgang Räume hergerichtet werden konnten, sei dies bei der mittlerweile auf die Jahrgänge fünf bis sieben angewachsenen Bertolt-Brecht-Gesamtschule (IGS) nicht mehr möglich. Inzwischen seien deshalb die weiteren Aufträge für den Aus- und Umbau erteilt worden. „Daher soll für den neuen fünften Jahrgang der Bertolt-Brecht-Gesamtschule ein Interimsgebäude in Modulbauweise entstehen, das voraussichtlich für fünf Jahre genutzt werden soll“, sagte Fricke. Für die Arbeiten sei eine Überplanung bisheriger Flächen des Schulhofes und des dortigen zentralen Wasseranschlusses erforderlich, der sich in dem ehemaligen Hausmeisterhaus befindet. Dieses Gebäude nutzt aktuell der Seelzer Brotkorb für seine Essensausgabe an Bedürftige. Die Ausschreibung für den Bau dieses Interimsgebäudes sei weitgehend vorbereitet und soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Voraussichtlich am 24. März werde die Angebotsfrist enden. Vorbereitende Arbeiten für den weiteren Ausbau des Schulzentrums würden dann im April beginnen. Dann stünde auch das vom Seelzer Brotkorb genutzte Gebäude nicht mehr zur Verfügung. Nach dem derzeitigen Stand der Planung wird die ehemalige Hausmeisterwohnung am Rande des Schulzentrums abgerissen. Auf der frei werdenden Fläche soll dann das Interimsgebäude Platz finden. Die Stadt rechnet insgesamt mit Kosten von gut 30 Millionen Euro für die Umgestaltung des Schulzentrums.

