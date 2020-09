Seelze

In zahlreichen Haushalten in Seelze ist am späten Mittwochabend für wenige Minuten der Strom ausgefallen. Grund war eine defekte Hochspannungsleitung, wie der Versorger Avacon am Donnerstag mitteilte. „Gegen 22.20 Uhr ist eine Leitung kurzfristig ausgefallen“, sagte Sprecherin Michaela Fiedler. Betroffen war der gesamte Großraum westlich von Hannover.

Der Stromausfall dauerte nur knapp zwei Minuten. „Bei kurzen Unterbrechungen versuchen sich die Leitungen selbst wieder einzustellen“, so Fiedler. Das sei in diesem Fall gelungen. Warum die Leitung plötzlich ausgefallen sei, könne man noch nicht sagen. Ein möglicher Grund könnte etwa ein größerer Vogel sein, der gegen die Leitung geflogen sei.

Von Linda Tonn